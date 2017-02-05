В Коми повсеместно установятся 30-градусные морозы

Неделя начнется с дальнейшего усиления морозов.

По прогнозу ЦГМС Коми, вместе с северо-восточным ветром в республику продолжится поступление холодного арктического воздуха с полуострова Таймыр. При малооблачном небе температура будет быстро понижаться.

Повсеместно установятся 30-градусные морозы, в отдельных северных и восточных районах столбик термометра будет понижаться до -35...-40С.

Морозная погода в большинстве районов республики удержится в течение всей недели, лишь в отдельных западных районах в середине недели теплый воздух с Баренцева моря кратковременно ослабит морозы.