В Коми повсеместно установятся 30-градусные морозы

5 февраля 2017 года, 8:35 |
Фото Антона Пархачева

Неделя начнется с дальнейшего усиления морозов.

По прогнозу ЦГМС Коми, вместе с северо-восточным ветром в республику продолжится поступление холодного арктического воздуха с полуострова Таймыр. При малооблачном небе температура будет быстро понижаться.

Повсеместно установятся 30-градусные морозы, в отдельных северных и восточных районах столбик термометра будет понижаться до -35...-40С.

Морозная погода в большинстве районов республики удержится в течение всей недели, лишь в отдельных западных районах в середине недели теплый воздух с Баренцева моря кратковременно ослабит морозы.

Комиинформ
Ключевые слова: ЦГМС, Погода, зима
Рубрика: Погода
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