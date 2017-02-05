Школьников из села Трусово Усть-Цилемского района чуть не накормили просроченной вареной колбасой
В средней школе села Трусоко Усть-Цилемского района специалисты Ухтинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Коми во время плановой проверки выявили опасную пищевую продукции, предназначавшуюся для питания детей.
В школе хранились для переработки в питание для детей яйцо куриное С-1 в количестве 360 штук, 16,5 килограмм свежемороженой горбуши, 36,2 килограмм куриной голени и 15 килограмм вареной колбасы без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.
Кроме того, на хранении с последующей переработкой находилось 27 килограмм колбасы вареной "Пикантная" с истекшим сроком годности.
Вся потенциально опасная продукция была изъята из оборота. Позднее, согласно выданному предписанию, учреждением были представлены ветеринарные сопроводительные документы. Просроченная продукция была сожжена. На юридическое и должностное лицо составлены административные протоколы по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.
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Комментарии (4)
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весь Усть-Цилемский район4.02.2017 (21:55)питается просроченной продукцией, купленной в магазинах
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Мама5.02.2017 (09:31)Другие школы проверьте во всех районах, во многих школах такое твориться!
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Меня зовут5.02.2017 (15:1)Я был в той столовой , ничего святого там нет !!
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Аскет.5.02.2017 (15:23)Думаю, всю просрочку стараются спихнуть в школы,больницы,интернаты и.т.д. Пипл схавает!
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