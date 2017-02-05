Школьников из села Трусово Усть-Цилемского района чуть не накормили просроченной вареной колбасой

4 февраля 2017 года, 15:19 | Усть-Цилемский
Фото из архивов Комиинформа

В средней школе села Трусоко Усть-Цилемского района специалисты Ухтинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Коми во время плановой проверки выявили опасную пищевую продукции, предназначавшуюся для питания детей.

В школе хранились для переработки в питание для детей яйцо куриное С-1 в количестве 360 штук, 16,5 килограмм свежемороженой горбуши, 36,2 килограмм куриной голени и 15 килограмм вареной колбасы без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Кроме того, на хранении с последующей переработкой находилось 27 килограмм колбасы вареной "Пикантная" с истекшим сроком годности.

Вся потенциально опасная продукция была изъята из оборота. Позднее, согласно выданному предписанию, учреждением были представлены ветеринарные сопроводительные документы. Просроченная продукция была сожжена. На юридическое и должностное лицо составлены административные протоколы по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.

Геня Джавршян
Ключевые слова: школа, россельхознадзор коми, просроченные продукты, питание детей
Рубрика: Общество
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Комментарии (4)

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    весь Усть-Цилемский район
    4.02.2017 (21:55)
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    питается просроченной продукцией, купленной в магазинах
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    Мама
    5.02.2017 (09:31)
    0
    Другие школы проверьте во всех районах, во многих школах такое твориться!
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    Меня зовут
    5.02.2017 (15:1)
    0
    Я был в той столовой , ничего святого там нет !!
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    Аскет.
    5.02.2017 (15:23)
    0
    Думаю, всю просрочку стараются спихнуть в школы,больницы,интернаты и.т.д. Пипл схавает!

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