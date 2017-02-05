Школьников из села Трусово Усть-Цилемского района чуть не накормили просроченной вареной колбасой

В средней школе села Трусоко Усть-Цилемского района специалисты Ухтинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Коми во время плановой проверки выявили опасную пищевую продукции, предназначавшуюся для питания детей.

В школе хранились для переработки в питание для детей яйцо куриное С-1 в количестве 360 штук, 16,5 килограмм свежемороженой горбуши, 36,2 килограмм куриной голени и 15 килограмм вареной колбасы без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Кроме того, на хранении с последующей переработкой находилось 27 килограмм колбасы вареной "Пикантная" с истекшим сроком годности.

Вся потенциально опасная продукция была изъята из оборота. Позднее, согласно выданному предписанию, учреждением были представлены ветеринарные сопроводительные документы. Просроченная продукция была сожжена. На юридическое и должностное лицо составлены административные протоколы по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.