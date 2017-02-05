Жители Сыктывкара пожаловались на дебошира-сантехника, который отказался прочищать канализацию без доплаты и требовал демонтировать душевую кабину

В Сыктывкаре жильцы дома по улице Оплеснина,16 пожаловались на портал "Активный регион" на дебошира-сантехника и ненадлежащее содержание общедомового имущества управляющей компанией ООО "Жилсервис". По результатам проверки мировой судья Пушкинского судебного участка оштрафовал УК на 130 тысяч рублей.

В обращении жильцов дома по улице Оплеснина, 16 говорится, что в связи с износом дома канализационные системы находятся в ужасающем состоянии. В подвале постоянно скапливаются канализационные стоки, забивается стояк в их квартире на первом этаже и труба канализации, которая проходит под жильем.

"Заглянув в очередной раз в подвал 29 декабря 2016 года, мы увидели, что он опять полностью затоплен, - пишут жильцы в жалобе. - 29 и 30 декабря звонили в УК OOO "Жилсервис", заявку приняли, но никто не приехал. После новогодних каникул мы ежедневно подтверждали заявку, нам обещали прислать бригаду, но сантехники так и не появились. Наконец, поздно вечером 14 января 2017 года мы обнаружили, что канализационные стоки квартир второго этажа начали через унитаз выливаться на пол в нашем туалете. Срочно вызвали аварийную бригаду".

По словам сыктывкарцев, подобные вызовы на протяжении последних двух лет в аварийную службу УК поступали уже раз пять-шесть. Никаких претензий к жильцам сантехники не предъявляли, быстро выполняя свою работу. На этот раз сантехники прочистили трубу в подвале, а стояк в квартире чистить отказались до тех пор, пока жильцы не заплатят им 600 рублей и не демонтируют душевую кабину, которая, по их словам, мешает доступу к люку в стояке.

Примечательно, что во время прошлых вызовов душевая кабина нисколько не мешала. Семья согласилась заплатить. Но один из сантехников, от которого распространялся сильный запах алкоголя, начал кричать и обвинять их в том, что они бросают в канализацию тряпки и другой мусор, и снова отказался работать, пока не будет демонтирована душевая кабина.

Тогда Сыктывкарцы включили видеокамеру и попытались записать претензии, требование оплаты и отказ работать. Нетрезвый сантехник набросился на главу семьи, схватил его за шею, втолкнул в квартиру и прижал к стене.

Сопровождавшие дебошира работники УК оттащили его от мужчины, увели в машину и быстро уехали. 15 января, когда семья снова обратилась в аварийную службу "Жилсервиса" с заявкой об устранении проблемы, ей снова отказали в услуге, потребовав демонтировать душевую кабину. Заявка, поданная через оперативного дежурного ГО и ЧС в аварийную службу "Жилсервиса", также не принесла результатов.

"В результате нам пришлось вызвать частного мастера-сантехника, который приехал и все прочистил, взяв за работу 1200 рублей, - говорится в обращении. – И кабина ему нисколько не помешала. Засоры канализации в нашем доме - частое явление в связи с огромным ее износом. Управляющая компания считает нецелесообразным ее ремонтировать, аргументируя тем, что дом идет под снос, хотя есть решение суда, обязывающее "Жилсервис" привести в порядок домовую канализацию. Просим оказать содействие по исполнению решения суда, а также наказать дебошира-сантехника".

В опубликованном на портале ответе Служба Коми строительного и технического надзора сказано, что в 2016 году в отношении ООО УК "Жилсервис" была проведена проверка по фактам ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома 16 по ул. Оплеснина. По результатам проверки выдано предписание об устранении нарушений. Также в отношении ООО УК "Жилсервис" был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ. Мировым судьей Пушкинского судебного участка г. Сыктывкара Коми вынесено постановление о привлечении ООО УК "Жилсервис" к административной ответственности в виде штрафа в 130 000 рублей. В настоящее время в Сыктывкарском городском суде Коми рассматривается гражданское дело по иску Жилинспекции об обязании ООО УК "Жилсервис" исполнить предписание. Рассмотрение дела назначено на 2 февраля 2017 года.