В Ухту съехались лучшие шахматисты республики

4 февраля 2017 года, 16:24 | Ухта
spice4life.co.za

В Ухте начался 10-дневный Чемпионат Республики Коми по шахматам среди мужчин и женщин в зачет круглогодичной спартакиады среди МО РК (1 группа). Помимо ухтинских шахматистов в турнире принимают участие представители Сыктывкара, Воркуты, Инты, Печоры, Усинска, Ухты, Сосногорска и Сыктывдинского района.

Как сообщил главный секретарь турнира Дмитрий Уляшов, в Чемпионате Республики Коми по шахматам участвуют 40 мужчин и 10 женщин.

"В первые девять дней будет проходить классический турнир. В них партия может длиться до 4,5 часов. 11 февраля пройдут встречи по быстрым шахматам – игрокам будет даваться на партию 15 минут. А 12 февраля шахматисты сразятся в блиц – когда каждому игроку дается 5 минут, чтобы сыграть партию", - рассказал Дмитрий Уляшов.

Победители Чемпионата Республики Коми по шахматам представят регион на окружных соревнованиях в Санкт-Петербурге в марте, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Комиинформ
Ключевые слова: шахматы
Рубрика: Спорт
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