Жалоб на качество питьевой воды в Роспотребнадзор Коми в 2016-ом поступило в полтора раза больше, чем в 2015-ом

Роспотребнадзор Коми в 2016-ом рассмотрел 4970 устных и письменных обращений от граждан, что на 3% больше, чем за предыдущий год. Наибольшее количество обращений поступило по поводу нарушения прав потребителей – 3 316, что составляет 66,7% от общего количества. Актуальными темами в этой сфере по-прежнему остаются жалобы на нарушения в розничной торговле (около 50%), в сфере оказания услуг ЖКХ (27,5%), на финансовом рынке (5,8%).

1654 обращения поступило в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что на 18 % больше, чем за прошлый год. Самой распространенной темой являются жалобы на условия проживания (27%), на втором месте – на сбор, транспортировку, хранение и захоронение отходов (17,7%). Доля этих жалоб увеличилась почти в два раза по сравнению с 2015 года.

Количество жалоб на качество питьевой воды и питьевого водоснабжения увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза. Обращения, касающиеся пищевых продуктов, добавок, сырья, а также качества и безопасности кулинарной продукции, продажа продукции с истёкшими сроками хранения, несоблюдение условий хранения скоропортящейся продукции составляют 10% от всех обращений. Количество таких обращений увеличилось 1,3 раза. В 1,4 раза увеличилось количество жалоб на кафе, столовые и рестораны.

По результатам рассмотрения обращений даны разъяснения по 2694 обращениям (54% от общего количества обращений), направлено в иные органы 1054 обращения (21%), остальные 1 026 обращений послужили основанием для проведения внеплановых проверок и административных расследований. Незначительная часть обращений была отозвана заявителями в связи с решением проблемы в ином порядке.

В результате проверок в 79,3 % случаев были выявлены нарушения, послужившие основанием для составления протоколов об административных правонарушениях и внесения предписаний об устранении выявленных нарушений. В судебные органы направлено 115 исковых заявлений в защиту конкретных потребителей и неопределенного круга лиц, рассмотренные судами иски были удовлетворены в 98% случаев.