Юные робототехники Коми соберутся на Региональный чемпионат Юниорскиллс

6 февраля 2017 года, 10:35 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Юные робототехники Республики Коми соберутся на Региональный чемпионат Юниорскиллс

В рамках чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) с 28 февраля по 2 марта в Сыктывкаре пройдет Региональный чемпионат Юниорскиллс Республики Коми по компетенции "Мобильная робототехника".

Чемпионат проводится с целью создания и развития механизмов ранней профориентации и основ профессионально-технической подготовки учащихся, осваивающих основные и дополнительные общеобразовательные программы, системы соревнований по робототехническому творчеству по методике WorldSkills.

Соревнования пройдут на базе Регионального ресурсного центра образовательной робототехники и развития молодежного технического творчества при Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени И.А. Куратова.

В чемпионате примут участие команды, состоящие из руководителя и двух ребят - учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования возрастных категорий 10-13 и 14-17 лет.

Участники будут выполнять конкурсное задание "Робот по обслуживанию склада", который включает в себя автоматизирование процесса сортировки и складирования "товара" на складе условной торговой компании путем создания автономного робота, способного получить "товар" в зоне приема и разместить его на соответствующем "стеллаже" в зоне хранения согласно техническому описанию конкурсного задания по компетенции "Мобильная робототехника".

Заявки на участие в Юниорскиллс Республики Коми принимаются до 20 февраля 2017 года на официальном сайте Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова.

Комиинформ
Ключевые слова: робототехника
Рубрика: Общество
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