Добрый "Петя и волк" и жгучая "Кармен" не доедут до Сыктывкара
7 февраля сыктывкарские зрители не смогут увидеть на сцене мордовских танцовщиков.
В связи с отменой гастрольного турне Музыкального театра им. И. М. Яушева Республики Мордовия по городам Республики Коми, Кировской и Нижегородских областей 7 февраля в Сыктывкаре отменяются показы балетов "Кармен" и "Петя и волк".
Руководство театра оперы и балета приводит цитату из письма из мордовского театра: "В связи с рекомендацией Министерства культуры и национальной политики Республики Мордовия о временном приостановлении гастрольной деятельности".
Как рассказали "Комиинформу" в пресс-службе театра, на утренний спектакль на музыку Сергея Прокофьева "Петя и волк" было много заявок от школ. На вечерний балет "Кармен" продана почти половина билетов. Все проданные билеты принимаются в кассе театра оперы и балета.
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Комментарии (1)
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да4.02.2017 (21:14)очень жаль, хотелось посмотреть.
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