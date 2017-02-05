Добрый "Петя и волк" и жгучая "Кармен" не доедут до Сыктывкара

4 февраля 2017 года, 19:15 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

7 февраля сыктывкарские зрители не смогут увидеть на сцене мордовских танцовщиков.

В связи с отменой гастрольного турне Музыкального театра им. И. М. Яушева Республики Мордовия по городам Республики Коми, Кировской и Нижегородских областей 7 февраля в Сыктывкаре отменяются показы балетов "Кармен" и "Петя и волк".

Руководство театра оперы и балета приводит цитату из письма из мордовского театра: "В связи с рекомендацией Министерства культуры и национальной политики Республики Мордовия о временном приостановлении гастрольной деятельности".

Как рассказали "Комиинформу" в пресс-службе театра, на утренний спектакль на музыку Сергея Прокофьева "Петя и волк" было много заявок от школ. На вечерний балет "Кармен" продана почти половина билетов. Все проданные билеты принимаются в кассе театра оперы и балета.

Комиинформ
Ключевые слова: театр, гастроли
Рубрика: Культура
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Комментарии (1)

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    да
    4.02.2017 (21:14)
    1
    очень жаль, хотелось посмотреть.

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