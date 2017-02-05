Лариса Канева: "Услуга по приему ртутьсодержащих отходов востребована, и наша лаборатория не простаивает"

Разбился градусник, дома перегорели люминесцентные или энергосберегающие лампы, на работе скопились ртутьсодержащие отходы. В таких случаях вам необходимо обратиться к специалистам химико-радиологической лаборатории ГКУ РК "Управление противопожарной службы и гражданской защиты". На это структурное подразделение возложено решение весьма непростых задач по обеспечению безопасности жителей республики.

О своей работе на этом направлении гражданской защиты рассказывает начальник химико-радиологической лаборатории Лариса Канева.

- В конце 2016 года лаборатория подвела итоги работы. Каковы они?

- Одна из функций химико-радиологической лаборатории - это утилизация ртутьсодержащих отходов. Всего в 2016 году в химико-радиологической лаборатории переработано более 74 тысяч люминесцентных ламп, 12 тысяч дуговых ртутных ламп высокого напряжения, обычно используемых для освещения улиц, 7 тысяч энергосберегающих ламп и 2888 термометров.

- Выезжают ли работники лаборатории, например, если поступил вызов о том, что разбился градусник? Сколько таких вызовов было в 2016 году?

- Да, выезжают. В прошлом году было тридцать четыре выезда по обращению граждан. Все выезды были в Сыктывкаре.

- К примеру, дома разбился градусник. Это случилось не в Сыктывкаре. Что делать?

- Во-первых, откройте, не создавая сквозняка, форточку в комнате, где разбился термометр. Закройте дверь, чтобы загрязненный воздух не попадал в другие помещения. Знайте, что ртуть прилипает к поверхностям, и может быть легко разнесена на подошвах в другие помещения.

- А в каком виде сдать его на утилизацию?

- Максимально тщательно соберите ртуть и все разбившиеся части градусника в стеклянную банку с холодной водой. Вода в банке нужна для того, чтобы ртуть не испарялась. Мелкие капельки можно собрать с помощью шприца, резиновой груши, двух листов бумаги, пластыря, скотча, мокрой газеты или ваты, небольшой кисточки. Обратите внимание на щели: ртуть способна закатиться в любую дырочку.

Собрав ртуть, плотно закройте банку закручивающейся крышкой. Держите банку вдали от нагревательных приборов. Можно использовать пластиковую банку с плотной крышкой, если под рукой нет стеклянной. Банку сдайте в организации, занимающиеся сбором ртутьсодержащих отходов.

Далее место разлива рекомендуется обработать тёмно-бурым раствором марганцовки, смешанным с лимонной или уксусной кислотой. Обработайте загрязненную поверхность при помощи кисти, щетки или пульверизатора. Эту процедуру повторяйте в течение нескольких следующих дней. Рекомендуются ежедневные влажные уборки помещения и частые проветривания.

- Поступают ли обращения от граждан по поводу обнаружения свалок с ртутьсодержащими отходами? Бывали ли такие случаи в прошедшем году?

- Обращения по поводу обнаружения свалок бывают, но лаборатория не занимается выездами на ликвидацию несанкционированных свалок.

Если вы увидели свалку ртутьсодержащих отходов рядом с вашим многоквартирным домом, следует обратиться в управляющую компанию, а в крайнем случае - с заявлением в прокуратуру вашего города или района.

Если вы наблюдаете несанкционированную свалку ртутьсодержащих отходов в лесу, вдоль дорог, то следует обратиться в органы местного самоуправления или опять же в прокуратуру вашего города или района. Будет хорошо, если вы приложите к своему обращению фотографию этого места. В век информационных технологий это сделать не сложно.

В любом случае такие факты без внимания оставлять нельзя.

- Кто чаще сдает ртутьсодержащие отходы: коммерческие или бюджетные организации?

- За прошлый год принято более ста тысяч ламп как от коммерческих, так и от бюджетных организаций. Больше всего сдают различные люминесцентные лампы. Всего с юридическими лицами было заключено 195 договоров на переработку, из них на безвозмездной основе - 48 (с организациями, которые финансируются из республиканского бюджета).

В 2017 году мы меняем формат работы с юридическими лицами. Со всеми организациями мы будем заключать договоры по приему ртутьсодержащих отходов только на платной основе. Подробности можно узнать на сайте Управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми.

- Как происходит утилизация ртутьсодержащих отходов?

- Утилизация происходит в нашей лаборатории, где установлено специальное оборудование. Принцип действия установки основан на сильной зависимости давления насыщенного пара ртути от температуры. Обрабатываемые лампы разрушаются в камере установки, нагреваются до температуры быстрого испарения ртути, а пары ртути откачиваются вакуумной системой установки через низкотемпературную ловушку, на поверхности которой происходит конденсация атомов ртути, стекающей в сборник в виде жидкого металла после размораживания ловушки.

- Занимается ли лаборатория транспортировкой РСО?

- В настоящее время учреждение занимается получением лицензии нового образца, в которой также будет деятельность по транспортированию ртутьсодержащих отходов.

- Будет ли в этом году проведена традиционная акция "Внимание: ртуть!"?

- Хотя услуга по приему ртутьсодержащих отходов востребована, и наша лаборатория не простаивает, мы обязательно будем проводить эту традиционную акцию, тем более в Год экологии. По моим наблюдениям, с каждым годом наблюдается тенденция увеличения объемов сдачи ртутьсодержащих отходов и со стороны населения, и со стороны юридических лиц. Уровень экологической культуры повышается.

Акцию "Внимание: ртуть!" будем проводить, как обычно, в апреле. Мы дополнительно проинформируем о ней жителей республики.

й.