Студенты Сыктывкарского автомеханического техникума стали участниками "Краш-курса"

31 января 2017 года, 16:25 | Сыктывкар
Фото УГИБДД МВД по Коми

Студенты Сыктывкарского автомеханического техникума стали участниками "Краш-курса"

Госавтоинспекторы совместно с сотрудниками МЧС объяснили молодым участникам дорожного движения необходимость соблюдения главных правил в жизни, которыми не стоит пренебрегать.

В начале встречи будущие водители рассказали о своих планах на жизнь и мечтах. Для некоторых из них планами на ближайшее будущее стали получение водительского удостоверения и покупка автомобиля, закончить техникум и поступить в университет.

Затем организаторы рассказали участникам о своей ежедневной работе, выездах на места дорожно-транспортных происшествий, продемонстрировав фото- и видеоматериалы с мест происшествий. На контрасте положительных и негативных моментов жизни доносили до присутствующих необходимость правильных и взвешенных действий на дороге.

"Мероприятие призвано вызвать состояние эмоционального потрясения, чтобы начинающие водители задумались о тех последствиях, к которым приводит грубое нарушение правил дорожного движения, – превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения", - отметили в Госавтоинспекции.

Комиинформ
Ключевые слова: ГИБДД
Рубрика: Общество
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