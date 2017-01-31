20 лет на троих получили сыктывкарцы за разбойное нападение и избиение человека

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему жителю Эжвинского района г.Сыктывкара Павлу Потапенко и двум его несовершеннолетним приятелям 15 и 17 лет.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений (ст.115 УК РФ), краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (ст.158 УК РФ) и разбойном нападении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия (ст.162 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в январе 2016 года возле кафе по проспекту Бумажников подростки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, используя незначительный повод, из хулиганских побуждений избили 50-летнего мужчину, причинив ему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ссадин, кровоподтеков и кровоизлияний, которые впоследствии экспертами квалифицированы как легкий вред здоровью. Воспользовавшись нахождением потерпевшего в бессознательном состоянии, злоумышленники похитили у него сумку-барсетку с находящимися в ней вещами, в том числе ключи от квартиры и паспорт, а также сняли с мужчины куртку и забрали телефон (материальный ущерб составил более 10 тысяч рублей).

Установив по похищенному паспорту адрес места проживания потерпевшего, фигуранты пришли туда и позвонили в дверь, сообщив 46-летней супруге мужчины, что нашли его паспорт и хотят вернуть.

Когда женщина открыла дверь, злоумышленники проникли в квартиру. Потапенко схватил потерпевшую за шею, зажал рот, ударил головой о стену и стал требовать указать место, где лежат деньги. Пока он удерживал женщину, подростки похитили цифровой фотоаппарат, два кошелька с денежными средствами и золотыми изделиями, медали и другие вещи, причинив владельцам ущерб на общую сумму более 30 тысяч рублей. Потерпевшей преступными действиями причинены закрытая черепно-мозговая травма, ссадины, кровоподтеки и кровоизлияния.

Приговором суда подсудимым, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности, назначено наказание: Потапенко - в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима; 17-летнему – в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии; 15-летнему – в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Приговор в законную силу не вступил.