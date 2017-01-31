В Коми величина прожиточного минимума осталась прежней

31 января 2017 года, 17:03 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Коми утвердили величину прожиточного минимума в среднем на душу населения по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам за IV квартал 2016 года.

Соответствующее постановление сегодня, 31 января, подписала первый заместитель председателя правительства региона Лариса Максимова.

По республике показатель остался на прежнем уровне - 12128 рублей (для северной зоны - 13618 рублей, для южной - 11596 рублей).

В северной природно-климатической зоне для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 14273 рублей, для пенсионеров — 10882 рубля, для детей - 14351 рубль.

В южной климатической зоне прожиточный минимум для трудоспособного населения остался на уровне 12452 рублей, для пенсионеров — на уровне 9536 рублей для детей - 11510 рублей.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

***В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы. В южную зону включены все остальные муниципалитеты республики.

В прожиточный минимум входят стоимость потребительской корзины и расходы по обязательным платежам в расчете на одного человека.



Светлана Быковская
Ключевые слова: финансы, коми, деньги
Рубрика: Экономика
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