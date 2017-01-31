В прошлом году исправительными работами наказана почти одна тысяча жителей Коми 

В прошлом году исправительными работами приговорены 972 жителя Коми. Это 11,3% от общего числа осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Однако само наказание исполнено лишь в отношении 212 лиц, сообщил на заседании коллегии прокуратуры республики прокурор Сергей Бажутов.

Результаты прокурорской проверки выявили нарушения на всех стадиях исполнения. Их допускают органы местного самоуправления, работодатели, но в большей степени - сотрудники уголовно-исполнительных инспекций.

В городах и районах республики для отбытия исправработ определены 778 организаций. Однако, к примеру, в Кослане Удорского района и Комсомольске-на-Печоре Троицко-Печорского еще в 2014-ом году постановлениями были определены не места, а виды производимых работ – благоустройство и озеленение населенных пунктов, косметический ремонт зданий и помещений.

Прокуроры этих районов опротестовали незаконные правовые акты только в декабре 2016-го, и лишь после указания аппарата прокуратуры республики.

Одна из гарантий при заключении трудового договора с осужденным - запрет на установление каких-либо ограничений или преимуществ работникам в зависимости от места жительства, в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания.

Несмотря на это, сообщил С.Бажутов, в организациях Сыктывкара троим осужденным отказали в трудоустройстве из-за отсутствия регистрации. При этом должностные лица УИИ не поспешили защитить трудовые права работников, а прокурор Сыктывкара указанные нарушения не выявил.

Комплексная оценка как работодателям, так и бездействию УИИ, дана только прокурорами Вуктыла, Печоры и Усть-Куломского районов, направивших представления, по результатам рассмотрения которых шесть осужденных все-таки были трудоустроены.