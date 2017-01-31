Дополнительные рейсы поезда Сыктывкар-Кослан будут сохранены.

Об этом в своем Твиттере написал глава республики Сергей Гапликов.

Сегодня в своем официальном сообщении пресс-служба СЖД сообщила об отмене дополнительных рейсов поезда Сыктывкар – Кослан в марте и апреле 2017 года, о которых ранее договаривались Северная железная дорога и правительство Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе главы Коми, сегодня у Сергея Гапликова состоялся телефонный разговор с начальником Северной железной дороги Сергеем Кобзевым, по итогам которого принято решение о сохранении дополнительных поездов.

Глава Коми поблагодарил руководство СЖД за конструктивный подход в решении социально значимого вопроса для жителей Удорского района.

"Все ранее достигнутые договоренности с Северной железной дорогой остаются в силе. Дополнительные рейсы поезда Сыктывкар-Кослан будут сохранены", - заявил глава Коми.

Напомним, как сообщалось ранее, в начале января текущего года по договоренности с правительством Республики Коми были назначены дополнительные рейсы поезда 678/677 Сыктывкар – Кослан в январе, марте, апреле, мае, сентябре, октябре, ноябре и декабре.