"Фронтовики" обнаружили в центре Сыктывкара продажу фунфыриков

31 января 2017 года, 15:25 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва и ОНФ в Коми

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми выявили в центре Сыктывкара открытую продажу запрещенного к реализации в России спиртосодержащего раствора "Боярышник". В ходе рейда зафиксированы две точки такой продажи. Общественники провели контрольные закупки и осуществили фиксацию нарушения с помощью фото-, видео- и звукозаписывающей аппаратуры.

Для пресечения незаконной реализации спиртосодержащей жидкости региональное отделение ОНФ направило обращение в Роспотребнадзор и МВД с предложением усилить борьбу с распространением алкогольных суррогатов по всей республике, а также принять меры по конкретным выявленным фактам, сообщает пресс-служба ОНФ в Коми.

О том, что в Сыктывкаре открыто продают "Боярышник", активисты ОНФ в Коми узнали от граждан. Общественники зафиксировали, что в одной из точек за 10 минут флаконы спиртосодержащей жидкости приобрели 11 человек. Была проведена и контрольная закупка: "Боярышник" оказался объемом 99 мл по цене 25 руб. за флакон.

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Информация по итогам рейда была направлена в контрольно-надзорные и правоохранительные органы. В понедельник, 30 января, в МВД по Коми сообщили, что в результате проверки в точке продажи на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре из незаконной продажи изъято более 1 тыс. флаконов спиртосодержащей продукции непищевого назначения.

Напомним, реализация спиртосодержащей непищевой продукции приостановлена главным государственным санитарным врачом России постановлением от 23 декабря 2016 г.

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"По данным Роспотребнадзора в Коми, за 9 месяцев 2016 г. в регионе зарегистрировано 187 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, 136 со смертельным исходом, из них метиловым спиртом – два случая. Это печальная статистика, к которой нельзя оставаться равнодушным. Активисты ОНФ в Коми продолжат рейды в рамках борьбы с незаконной продажей непищевой спиртосодержащей продукции. Региональное отделение Народного фронта также попросило Роспотребнадзор и МВД по Коми усилить контроль в этой сфере во всем регионе", – прокомментировала член регионального штаба ОНФ Юлиана Прохорова.

Комиинформ
Ключевые слова: боярышник, суррогат, смерть, запрет
Рубрика: Общество
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Комментарии (1)

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