Долговой портфель потребителей Комиэнерго уменьшился в 2016 году почти на треть

31 января 2017 года, 14:40 | Воркута, Инта
Фото Антона Пархачева

На 1 января 2017 года просроченная дебиторская задолженность за передачу электроэнергии по сетям филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" составила 663 млн. рублей. Это на 28% меньше, чем за предыдущий отчетный период. Работа с должниками ведется строго в соответствии с законодательством Российской Федерации, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе энергокомпании.

Основными должниками филиала "Комиэнерго" традиционно остаются АО "Шахта Интауголь" (323,7 млн. рублей) и ООО "Водоканал" г.Воркута (231,7 млн. рублей).

Специалисты филиала "Комиэнерго" ведут планомерную работу со всеми предприятиями, имеющими просроченную дебиторскую задолженность: взыскание в судебном порядке, в том числе применение штрафных санкций. Все ограничения электроснабжения должникам вводятся в крайних случаях и в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, вопросы неплатежей градообразующих и инфраструктурных предприятий за поставленную электроэнергию перед филиалом "Комиэнерго" обсуждаются на комиссии по мониторингу ситуации с расчетами при Правительстве Республики Коми.

***ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (входит в группу "Россети") – крупнейшая электросетевая компания Северо-Западного федерального округа. Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия и Республике Коми. Площадь территории обслуживания составляет порядка 1,4 млн кв. км с населением около 5,8 млн человек. В компании работает более 14,8 тысяч сотрудников.Публичное акционерное общество "Российские сети" (ПАО "Россети")

***Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 751 ГВА. В 2014 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 715 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 218 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 85,3 % долей в уставном капитале.

Комиинформ
Ключевые слова: комиэнерго, долги
Рубрика: Экономика
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Комментарии (1)

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    Чистота эксперимента
    31.01.2017 (15:4)
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    Непонятно. Эту задолженность погасили должники, или должников перекинули коллекторам и прочим посредникам?

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