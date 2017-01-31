Интинцы удовлетворены решением главы Коми об отзыве законопроекта "Об оленеводстве" - Лариса Титовец
Интинцы поддерживают решение главы Коми Сергея Гапликова об отзыве законопроекта "Об оленеводстве".
Об этом "Комиинформу" сообщила руководитель администрации городского округа Лариса Титовец. Напомним, изменения касались отмены запрета движения вездеходов и грузового транспорта в период отсутствия устойчивого снежного покрова вне специально отведенных дорог на землях, занятых оленьими пастбищами.
По словам собеседницы информагентства, с момента внесения прежним руководством республики законопроекта на рассмотрение Госсовета в декабре 2014 года, интинцы на всех уровнях власти говорили о его нецелесообразности и возможных негативных последствиях на тундровую экосистему.
Вопрос не единожды поднимался на встречах руководства муниципалитета с населением, руководством городского округа был подготовлен специальный доклад о предполагаемых последствиях, которые могут возникнуть, если отменить запрет на движение тяжелой технике по оленьим пастбищам. Вопрос обсуждался на съезде "Коми войтыр", его поднимали на уровне главы республики интинские депутаты в региональном парламенте Василий Смалий и Василий Жердицкий.
"Решение главы Коми об отзыве законопроекта было озвучено в понедельник на городской планерке и положительно воспринято всеми присутствующими, - отметила Лариса Титовец. - Наши усилия в отстаивании интересов населения округа в части того, чтобы запрет для движения тяжелого транспорта остался в силе, не прошли даром. Мы признательны руководству республики за то, что наши опасения были приняты во внимание".
По мнению собеседницы информагентства, конечно, необходимо учитывать и интересы промышленности, недродобывающих предприятий, но делать это необходимо не в ущерб экологии региона. Как один из вариантов сосуществования, может быть перевод техники с гусеничной на колесную, что в разы снизило бы вред для почвенного покрова тундры.
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