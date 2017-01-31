Компьютерные преступления - прогрессивно развивающйся вид интеллектуальной преступности, не только причиняющей имущественный ущерб, но и посягающей на национальную безопасность. В борьбе с киберпреступниками правоохранители Коми пока отстают, сообщил на коллегии прокуратуры региона прокурор Сергей Бажутов.

При этом число антизаконных деяний с использованием современных информационно-коммуникационных технологий неуклонно растет.

Количество преступлений против собственности, совершенных таким способом, возросло с 566 в 2014-м году до 2 153 в 2016-ом, а их доля увеличилась с трех до 11,3%. Причиненный ими ущерб по сравнению с 2014-м годом увеличился более чем в три раза и превысил 80 миллионов рублей.

В то же время вес раскрытых киберпреступлений не достиг и восьми процентов, что, в первую очередь, связано с низким уровнем оперативно-розыскной работы, считают в прокуратуре.

В прошлом году по 1915 нераскрытым преступлениям заведено менее 50 дел оперативно-розыскного производства, из них три четверти – по конкретным преступлениям.

При наличии нераскрытых преступлений в территориальных подразделениях Сосногорска, Сыктывдинского, Усть-Вымского, Прилузского, Троицко-Печорского, Корткеросского районов не заведено ни одного дела. Нарушения законодательства выявлены только прокурорами Сыктывкара, Ухты, Удорского, Усть-Куломского, Койгородского, Ижемского районов.

Еще одна причина тому - низкое качество расследования, подчеркнул Сергей Бажутов.

Органы расследования ни разу не использовали возможности Росфинмониторинга по предоставлению сведений о суммах, характере и периодах совершения финансовых операций. В немалой степени это связано с тем, что надзирающими прокурорами правоохранительные органы на взаимодействие с Росфинмониторингом не ориентируются.

"Такая ситуация требует пересмотра организации работы правоохранительных органов и усиления координирующей роли прокуратуры. Правоприменительная практика показывает, что для раскрытия преступлений данной категории не подходят классические методы расследования уголовных дел", - заключил прокурор.