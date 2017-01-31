Жители Коми стали тратить свои заработки только на самое необходимое

31 января 2017 года, 14:49 | Сыктывкар
фото: Антона Пархачева

Комистат подвел оперативные итоги 2016 года и пришел к выводу, что жители региона стали тратить свои заработки только на самое необходимое.

Как озвучила на пресс-конференции 31 января руководитель Комистата Марина Кудинова, номинальная среднемесячная зарплата жителей Коми за январь-ноябрь прошлого года составила 43,3 тыс.рублей и возросла по сравнению с 2015 годом на 6,4%. Реальная начисленная зарплата осталась на уровне прошлого года.

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Средний размер начисленных пенсий на 1 октября 2016 года составил 15,9 тыс. рублей, что на 2,7% больше в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. Реальный размер пенсий снизился на 2,7%.

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Несмотря на эти тенденции, оборот розничной торговли уменьшился на 10%. Продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, снизились на 13,5%. Реализация непродовольственных товаров - на 6,2%. Доля последних в обороте розничной торговли выросла с 48 до 50%.

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При этом уровень инфляции на потребительском рынке сложился ниже, чем за предыдущий год: 104,8 против 113,2%. Цены на продовольственные товары за год возросли на 4,4%, на непродовольственные - на 6,4%, на услуги - на 3,4. В сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа, Коми со своими ценниками находится примерно посередине.

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Журналисты поинтересовались, почему при относительно высоких зарплатах и низкой инфляции в розничной торговле произошли негативные изменения.

По словам М.Кудиновой, однозначный ответ сразу дать нельзя, нужно рассматривать ситуацию с разных сторон. К подобным итогам, к примеру, могли привести такие факторы, как убывающее и стареющее население. Кроме того, вероятно, жители Коми стали меньше покупать деликатесной продукции и сегодня ориентируются на самые основные продукты. "Никто не бежал покупать на Новый год холодильники, телевизоры, как было несколько лет назад, - заметила М.Кудинова. - Вроде как и парадокс, но здесь есть взаимообусловленные факторы, в России наблюдаются такие же тенденции".

Интересно, что в структуре торговли республики 27% занимают крупные торговые сети, которые повысили свои продажи. Это привело к сокращению числа индивидуальных предпринимателей.

Юлия Николаева
Ключевые слова: цены, торговля, розница, пенсия, инфляция, зарплата
Рубрика: Экономика
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Комментарии (4)

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    Читатель
    31.01.2017 (15:3)
    0
    Кредиты...
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    чел
    31.01.2017 (15:18)
    3
    где мои 33 тысячи?может хватить врать народ.?совсем заврались ж******ы.ни стыда ни совести.
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    sa
    31.01.2017 (15:56)
    1
    может ли ЗП 15 тыс. руб. - СРЕДНЯЯ по Сыктывкару, считаться относительно высокой?
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    так
    31.01.2017 (16:13)
    1
    вот рубль хотят опустить на 10 процентов. Будут еще меньше покупать. Только
    самое-самое.

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