Жители Коми стали тратить свои заработки только на самое необходимое

Комистат подвел оперативные итоги 2016 года и пришел к выводу, что жители региона стали тратить свои заработки только на самое необходимое.

Как озвучила на пресс-конференции 31 января руководитель Комистата Марина Кудинова, номинальная среднемесячная зарплата жителей Коми за январь-ноябрь прошлого года составила 43,3 тыс.рублей и возросла по сравнению с 2015 годом на 6,4%. Реальная начисленная зарплата осталась на уровне прошлого года.

Средний размер начисленных пенсий на 1 октября 2016 года составил 15,9 тыс. рублей, что на 2,7% больше в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. Реальный размер пенсий снизился на 2,7%.

Несмотря на эти тенденции, оборот розничной торговли уменьшился на 10%. Продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, снизились на 13,5%. Реализация непродовольственных товаров - на 6,2%. Доля последних в обороте розничной торговли выросла с 48 до 50%.

При этом уровень инфляции на потребительском рынке сложился ниже, чем за предыдущий год: 104,8 против 113,2%. Цены на продовольственные товары за год возросли на 4,4%, на непродовольственные - на 6,4%, на услуги - на 3,4. В сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа, Коми со своими ценниками находится примерно посередине.

Журналисты поинтересовались, почему при относительно высоких зарплатах и низкой инфляции в розничной торговле произошли негативные изменения.

По словам М.Кудиновой, однозначный ответ сразу дать нельзя, нужно рассматривать ситуацию с разных сторон. К подобным итогам, к примеру, могли привести такие факторы, как убывающее и стареющее население. Кроме того, вероятно, жители Коми стали меньше покупать деликатесной продукции и сегодня ориентируются на самые основные продукты. "Никто не бежал покупать на Новый год холодильники, телевизоры, как было несколько лет назад, - заметила М.Кудинова. - Вроде как и парадокс, но здесь есть взаимообусловленные факторы, в России наблюдаются такие же тенденции".

Интересно, что в структуре торговли республики 27% занимают крупные торговые сети, которые повысили свои продажи. Это привело к сокращению числа индивидуальных предпринимателей.