Пенсионеры в Коми предпочитают получать компенсацию расходов на проезд к месту отдыха после поездки. Как сообщили "Комиинформу" в Отделении Пенсионного фонда РФ по Коми, в 2016-ом возмещение расходов на проезд к месту отдыха и обратно получили 22,5 тысячи неработающих пенсионеров.

Почти все они обратились за возмещением расходов после поездки. Только 50 человек воспользовались компенсаций до поездки, получив в управлении ПФР спецталоны на бесплатный проезд на поезде.

Как отметили "Комиинформу" в пресс-службе ведомства, одной из причин сложившейся ситуации может быть требование представить документ, подтверждающий предстоящее нахождение на отдыхе.

"На самом деле, оформить такой документ очень просто, - пояснили нам в ведомстве. - Если отдых организованный, пенсионеру достаточно принести любой документ, выданный организацией, оказывающей услуги по организации отдыха (санаторий, профилакторий, пансионат, дом отдыха, туристическая база, туристическое агентство, др.). Если гражданин планирует отдыхать у родственников или знакомых, то принимающей стороне достаточно оформить справку от своего имени в свободной форме. В справке нужно указать полное имя пенсионера, адрес места его отдыха и сроки отдыха, а также полное имя и подпись лица, выдавшего данную справку. Заверять нотариально ее не требуется".

Не все пенсионеры также знают о возможности получить комбинированную компенсацию. Например, часть пути проехать по талону, а часть – за свой счет, получив по возвращении компенсацию личных расходов на проезд.

Талоны на бесплатные билеты можно получить на любое направление следования железнодорожного транспорта без ограничения по маршрутам. Талоны на авиабилеты выдаются лишь на те направления, по которым ОПФ России по Коми заключило госконтракты с авиакомпаниями.

К примеру, в 2016 году талоны на авиабилеты предоставлялись только по направлению "Сыктывкар-Москва-Сыктывкар". С начала года Отделением ПФР по Коми ведется работа по сбору заявок от авиакомпаний, готовых осуществлять перевозки пенсионеров. На сегодня от авиаперевозчиков ни одной заявки не поступило.