Руководство сыктывкарского "Строителя" "взяло на карандаш" участников Первенства мира среди юниоров
Директор "Строителя" Илья Першуков прокомментировал "Комиинформу" прошедшее в столице Коми Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет.
Руководитель хоккейного клуба побывал на всех матчах сборной России, а также на игре Швеция — Финляндия.
"Организация турнира была на высоком уровне. Отработали на "пять". Информагентства отработали по полной, молодцы. Было много зрителей. Я надеюсь, что не меньшее количество болельщиков будет ходить на наши матчи. Уверен, что зрительский интерес к "Строителю" возрастет", - заявил И.Першуков.
Обычно юниорские турниры приковывают внимание скаутов из различных клубов, которые хотят пополнить свои ряды молодыми талантами. Не стал исключением и "Строитель". Тренерский штаб внимательно следил за участниками Первенства.
"Игроки очень хорошие. Понравились игроки сборной России. И есть парочка хоккеистов, игравших за Финляндию и Швецию. Переговоров с ними пока не вели. Просто "взяли на карандаш", - сообщил директор ХК "Строитель".
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