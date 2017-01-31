Руководство сыктывкарского "Строителя" "взяло на карандаш" участников Первенства мира среди юниоров

Директор "Строителя" Илья Першуков прокомментировал "Комиинформу" прошедшее в столице Коми Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет.

Руководитель хоккейного клуба побывал на всех матчах сборной России, а также на игре Швеция — Финляндия.

"Организация турнира была на высоком уровне. Отработали на "пять". Информагентства отработали по полной, молодцы. Было много зрителей. Я надеюсь, что не меньшее количество болельщиков будет ходить на наши матчи. Уверен, что зрительский интерес к "Строителю" возрастет", - заявил И.Першуков.

Обычно юниорские турниры приковывают внимание скаутов из различных клубов, которые хотят пополнить свои ряды молодыми талантами. Не стал исключением и "Строитель". Тренерский штаб внимательно следил за участниками Первенства.

"Игроки очень хорошие. Понравились игроки сборной России. И есть парочка хоккеистов, игравших за Финляндию и Швецию. Переговоров с ними пока не вели. Просто "взяли на карандаш", - сообщил директор ХК "Строитель".