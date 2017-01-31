В Коми каждое третье коррупционное преступление связано со взяточничеством 

В прошлом году при снижении преступности в целом, количество выявленных коррупционных преступлений в Коми увеличилось на 10,8 % и составило 308. При этом в регионе на 45,5% или до 112 выросло число преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере. Такую статистику на заседании коллегии республиканского надзорного органа привел прокурор Коми Сергей Бажутов.

Практически каждое третье коррупционное преступление связано со взяточничеством. В 2016-ом выявлено 93 таких факта, причем 66 из них – именно получение взятки должностным лицом. С 7 до 25 выросло число фактов взяточничества, совершенных в крупном и особо крупном размере. Средний размер взятки увеличился с 99 до 762 тысяч рублей.

Прокуроры выявили 35 преступлений коррупционной направленности, по которым возбуждено 33 уголовных дела, в том числе 15 дел в отношении должностных лиц, депутатов и руководителей государственных учреждений.

Так С.Бажутов напомнил о громких делах в отношении руководителя Службы по тарифам Ильи Первакова, замруководителя администрации главы республики Александра Сердитова, председателя Комитета Госсовета Игоря Терентьева, а также руководителя администрации Инты Павла Смирнова.

Между тем, в прошлом году по представлениям прокурора за получение незаконного вознаграждения от прежнего руководства республики и сокрытие сведений о доходах уволены в связи с утратой доверия шесть должностных лиц, в том числе председатель правительства республики Владимир Тукмаков, руководитель Территориального ФОМСа Ярослав Бордюг, первый заместитель руководителя Службы по тарифам Оксана Исаченко.

Наравне с государственными и муниципальными служащими не исполнили обязанность по предоставлению сведений о доходах 49 депутатов в 26 городах и районах. В результате прокурорского вмешательства их полномочия прекращены.

За 2016 год по направленным в суд уголовным делам установлен ущерб в размере более 976 миллионов рублей, в ходе их расследования приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества на сумму 369 миллионов рублей. По искам прокуроров в собственность республики возвращено имущество, в том числе доли участия в хозяйствующих субъектах, стоимостью более 115 миллионов рублей. Лица, совершившие его отчуждение, привлекаются к уголовной ответственности.