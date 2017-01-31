Глава Коми: "Для решения проблемы переселения из ветхого жилья в Коми делается невозможное"

31 января 2017 года, 13:35 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Для решения проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья в Коми предпринимаются все необходимые меры. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии в прокуратуре Коми 31 января заявил глава региона Сергей Гапликов.

"Говорить можно много, можно критиковать, говорить о том, что есть недоработки и что-то будет не выполнено. Да, будет не выполнено, но это будет объективно, - подчеркнул он. - Решение этой задачи нетривиально, и если подходить к этому однобоко, это не улучшит ситуацию в этой сфере".

По словам губернатора, для решения озвученной проблемы фактически делается невозможное.

"С тем количеством ветхого жилья, которое двадцатилетиями накапливалось в регионе, за два-пять лет вопрос решить невозможно. Нужны миллиарды рублей, чтобы одномоментно и в рамках закона предоставить каждому нуждающемуся новое жилье. Это исторически сложившаяся данность. - ГУЛАГи, соответствующие зоны и бараки, которые сегодня еще остаются актуальным жильем для нашего региона".

Прежде чем решать проблему масштабно, необходимо оценить финансовое состояние республики. Находить совместные пути решения, в том числе, и задача надзорных органов, считает руководитель Коми .

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: прокуратура, коми, ЖКХ, власть
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
Рубрика: Экономика
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Комментарии (4)

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    ЕВДОКИЯ
    31.01.2017 (14:9)
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    Уважаемый СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ--тогда не надо ""ВЫКИДЫВАТЬ"" с обжитой квартиры!!!! Мы и не требуем и не надеемся новое жилье!! Равноценной квартиры нет например в Комсомольске--на -Печоре а всучивают с водяным отоплением изначально знают что моя семья не пойдет туда жить! Прежде чем зайти в квартиру с водяным отоплением --надо посмотреть в кошелек --сможешь ли заплатить--чтоб не очутиться ""В КАБАЛЕ ВОДЯНОМ""У меня в квартире все было хорошо а сыр- бор получился так как есть исполлист и он действителен--но деньги израсходованы!! Чиновникам легче списать --жителей выкинуть в худшие дома --чем делать капитальный ремонт!!! Уважаемый Сергей Анатольевич и остальные чиновники хочу объяснить --Моя семья только будет проживать в той квартире --откуда зимой выкинули судебные приставы и вынуждены пенсионеры коротать старость ""В БАНЕ""
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    Маруся
    31.01.2017 (15:15)
    1
    А когда об этом говорил Гайзер, то он был вор и взяточник
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    Сергеич
    31.01.2017 (15:47)
    0
    Да по барабану Анатольевичу, лишь бы за программу вовремя отчитаться, а то что люди в этих новых домах замерзают и тд , то пусть в валенках ходят, скоро потеплеет.
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    Валентина Ив.
    31.01.2017 (16:12)
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    Первый этап программы переселения - это центр Сыктывкара, когда снесется и застроится?

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