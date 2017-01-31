Глава Коми: "Для решения проблемы переселения из ветхого жилья в Коми делается невозможное"

Для решения проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья в Коми предпринимаются все необходимые меры. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии в прокуратуре Коми 31 января заявил глава региона Сергей Гапликов.

"Говорить можно много, можно критиковать, говорить о том, что есть недоработки и что-то будет не выполнено. Да, будет не выполнено, но это будет объективно, - подчеркнул он. - Решение этой задачи нетривиально, и если подходить к этому однобоко, это не улучшит ситуацию в этой сфере".

По словам губернатора, для решения озвученной проблемы фактически делается невозможное.

"С тем количеством ветхого жилья, которое двадцатилетиями накапливалось в регионе, за два-пять лет вопрос решить невозможно. Нужны миллиарды рублей, чтобы одномоментно и в рамках закона предоставить каждому нуждающемуся новое жилье. Это исторически сложившаяся данность. - ГУЛАГи, соответствующие зоны и бараки, которые сегодня еще остаются актуальным жильем для нашего региона".

Прежде чем решать проблему масштабно, необходимо оценить финансовое состояние республики. Находить совместные пути решения, в том числе, и задача надзорных органов, считает руководитель Коми .