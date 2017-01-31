Комистат: в промышленной республике привлекательным стало сельское хозяйство

Объем производства продукции сельского хозяйства в Коми по сравнению с 2015 годом увеличился на 2,9 процента. "Локомотивом" отрасли стали свинина и мясо птицы. Об этом на пресс-конференции 31 января сообщила руководитель Федеральной службы госстатистики по Коми Марина Кудинова.

По информации ведомства, рост производства на предприятиях составил 7,2 процента. При этом растениеводство выглядит хуже: на один процент меньше продукции выращено в 2016 году. А вот животноводство показало рост производства на 5,1 процента, потому что увеличилось производство мяса свиней и птиц, яиц - собрано 139 миллионов штук, выросли валовые сборы овощей.

Но картофеля в регионе собрано меньше, также сократились и надои молока. Жители Коми меньше доили в течение всего 2016 года. Как пояснила М.Кудинова, сегодня коров держит в основном пожилое население, которое ориентировано обеспечивать только собственные потребности в молоке.

Позитивные тенденции обусловлены тем, что в Коми возросло поголовье и качество свиней и птиц, а негативные с тем, что снизилась численность крупного рогатого скота, в том числе коров.

В целом по России рост в сельском хозяйстве более заметный, но тенденции по сравнению с Коми такие же.