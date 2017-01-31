Комистат: в промышленной республике привлекательным стало сельское хозяйство

31 января 2017 года, 13:50 |
фото: Антона Пархачева

Объем производства продукции сельского хозяйства в Коми по сравнению с 2015 годом увеличился на 2,9 процента. "Локомотивом" отрасли стали свинина и мясо птицы. Об этом на пресс-конференции 31 января сообщила руководитель Федеральной службы госстатистики по Коми Марина Кудинова.

По информации ведомства, рост производства на предприятиях составил 7,2 процента. При этом растениеводство выглядит хуже: на один процент меньше продукции выращено в 2016 году. А вот животноводство показало рост производства на 5,1 процента, потому что увеличилось производство мяса свиней и птиц, яиц - собрано 139 миллионов штук, выросли валовые сборы овощей.

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Но картофеля в регионе собрано меньше, также сократились и надои молока. Жители Коми меньше доили в течение всего 2016 года. Как пояснила М.Кудинова, сегодня коров держит в основном пожилое население, которое ориентировано обеспечивать только собственные потребности в молоке.

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Позитивные тенденции обусловлены тем, что в Коми возросло поголовье и качество свиней и птиц, а негативные с тем, что снизилась численность крупного рогатого скота, в том числе коров.

В целом по России рост в сельском хозяйстве более заметный, но тенденции по сравнению с Коми такие же.

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Юлия Николаева
Ключевые слова: статистика, сельское хозяйство, Кудинова, итоги
Рубрика: Экономика
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Комментарии (2)

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    Паниковский
    31.01.2017 (15:6)
    0
    Шура, пилите гири, они золотые.
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    От Шнура
    31.01.2017 (15:19)
    0
    Друзья все валят за границу,
    А я наверно остаюсь
    Бьюсь, напьюсь - если хреново
    Жрать будет нечего - женюсь!
    Друзья мне пишут - "Как ты тут?"
    А я нормально супер гуд!

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