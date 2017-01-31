В Коми вышла в свет первая часть 12-го тома мартиролога "Покаяние"

Вышла в свет первая часть 12-го тома мартиролога "Покаяние" - Энциклопедический справочник "ГУЛАГ в Коми автономной области – Коми АССР".

Как рассказал "Комиинформу" председатель правления Коми республиканского фонда "Покаяние" и главный редактор Михаил Рогачев, тираж издания, напечатанный в Коми республиканской типографии, составил 800 экземпляров. Книга объемом в 588 страниц снабжена цветными иллюстрациями из фондов Национального музея Коми и открытых источников.

"Первая часть 12-го тома включает в себя энциклопедический справочник на тему ГУЛАГа от А до Л, а также тематические статьи о лагерях и их экономической деятельности, о памятниках политзаключенным и лагерникам, лагерных театрах и многом другом, - рассказал. М. Рогачев. – В публикациях, посвященных конкретным личностям, мы рассказываем о политзаключенных – людях с интересной судьбой, которые внесли свой вклад в развитие республики. Мы не могли рассказать обо всех, выбор был субъективным, но хочу подчеркнуть, что все они были позднее реабилитированы. По возможности статьи снабжены фотографиями политзаключенных, некоторые опубликованы впервые".

Также на страницах мартиролога опубликованы дополнительные материалы – библиографический указатель "Исправительно-трудовые лагеря в Коми автономной области – Коми АССР (1920-1950 гг.)", составленный Национальной библиотекой Коми и статья "История политических репрессий в экспозициях Национального музея Республики Коми", подготовленной заместителем директора по научной работе Нацмузея Коми Светланой Бандура.