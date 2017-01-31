Коми рискует не решить проблемы с аварийным жильем к своему столетнему юбилею 

На территории Коми остается 1151 дом, официально признанный аварийным, а выполнение программ по расселению остается одним из самых актуальных вопросов. Об этом на заседании коллегии прокуратуры Коми 31 января заявил прокурор региона Сергей Бажутов.

Республика приняла на себя обязательство к 1 сентября 2017-го года расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2012-го. С этого времени прокуроры принимали меры по предотвращению нарушений законодательства о закупках, градостроительной деятельности, долевом строительстве, нарушении прав граждан на достойное жилье.

Всего прокурорами выявлено 1798 нарушений закона, в целях пресечения которых внесено 200 представлений, 101 лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, опротестовано 158 правовых актов, по материалам прокурорских проверок возбуждено 28 уголовных дел.

"Вместе с тем, низкая исполнительская дисциплина и безалаберность должностных лиц муниципалитетов, отсутствие четкой стратегии реализации программ у органов государственной власти республики, ставят под угрозу исполнение принятых на себя обязательств по расселению аварийного жилья", - отметил С.Бажутов.

Так, к примеру, остаются недостроенными четыре жилых дома по второму этапу в Печоре, возведение которых началось еще в 2015-м году фирмой, возглавляемой Ракитянским, в отношении которого по материалам прокурорской проверки за хищение бюджетных средств возбуждено уголовное дело, которое передано на рассмотрение в суд.

Как напомнил прокурор, руководство республики еще в мае прошлого года озвучило решение изменить способ расселения. Вместо строительства новых домов предусмотрено приобретение готового жилья, что должно было сократить сроки реализации программ.

"Недавно оказалось, что в обиход муниципальных чиновников входит и новое понятие "жилье, непригодное для проживания", которое они обещают расселить сразу после того, как расселят аварийное. Хотя понятие "непригодное жилье" относится лишь к отдельным помещениям в жилом доме, которые подлежат не расселению, а ремонту. А вот у аварийных домов лишь две "судьбы" – снос или реконструкция", - уточнил С.Бажутов.

Возвращаясь к проблеме отсутствия заключений специализированных организаций, представление которых обязательно для признания дома аварийным, прокурор заметил, что функции по их выдаче вполне могут быть возложены на муниципальные учреждения, в составе которых имеются соответствующие специалисты в сфере строительства. Вместо этого муниципалитеты тратят бюджетные средства на оплату услуг сторонних организаций.

"Если органы местного самоуправления не займутся этими проблемами прямо сейчас, то решить вопрос с аварийным жильем к 100-летнему юбилею республики не получится", - заключил С.Бажутов.