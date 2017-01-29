Главный тренер юниорской сборной России назвал финал Первенства мира в Сыктывкаре тяжелым и нервным

Наставник юниорской сборной России Дмитрий Щетинин на пресс-конференции по итогам Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет в Сыктывкаре назвал выигранный матч против Швеции очень тяжелым и нервным.

Изменившаяся в течение дня погода ухудшила качество льда, что стало неприятным сюрпризом для наставников нашей сборной. Все планы на игру пришлось переписывать по ходу матча.

"Чувствовалась нервозность у ребят. Движения, контроль мяча был чреват браком. Постепенно проблемы сглаживались. После взятого нами тайм-аута мы нащупали игру, которую было необходимо вести при этих погодных условиях", - сообщил Д.Щетинин.

Он не стал комментировать судейство и неназначенный пенальти в овертайме в ворота россиян, после чего наши забили чемпионский гол.

"Я благодарен ребятам. И хочу сразу сказать, что мы сделали боеспособный коллектив. Коллектив единомышленников, который в столь тяжелый момент проникся одной идеей. Ребята отдавали все свои силы, верили, что могут победить. Я поздравляю всех нас с победой. Это был очень хороший и тяжелый матч", - подвел итог игре главный тренер сборной России.