"Бронза" мирового первенства среди юниоров из Сыктывкара отправится в Финляндию

На Первенстве мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет начался розыгрыш медалей. В утешительном финале клюшки сразили сборные Финляндии и Норвегии.

Как и обещал главный тренер финнов Яри Кеттунен, его команда, уступившая сборной Швеции в полуфинале, серьезно подошла к матчу за третье место. Они завладели преимуществом, которое на 9-й минуте переросло в гол, забитый Илари Хеполой.

И в дальнейшем чувствовалась разница в классе между игроками двух команд. Хотя норвежцы без боя не сдавались и перманентно осаждали ворота финнов или отправляли длинные верховые передачи с расчетом на то, что кто-то из нападающих сумеет мяч подхватить.

Но гол Тату Яссямяки утвердил преимущество команды "Суоми". В итоге 2:0 после первого тайма.

Вторая половина встречи проходила с преимуществом финнов, но они не горели желанием во что бы то ни стало увеличивать преимущество. Поэтому и норвежские атаки натыкались на линию Маннергейма, которую создавали фавориты "бронзовой" игры. Нельзя сказать, что одни не хотели, другие не могли, но остаток встречи проходил в невысоком темпе.

В концовке встречи в ворота "викингов" назначили 12-метровый, который реализовал все тот же Яссямяки, установив окончательный счет матча. 3:0 – сборная Финляндии завоевывает бронзовые медали первенства.

По окончании матча Я.Кеттунен признал, что, получив преимущество в два мяча, его не форсировала события и предпочла стабильность в обороне. Тем не менее матч он назвал довольно тяжелым.

Его коллега, главный тренер сборной Норвегии Тор Штейнрем заявил, что его парни выложились на полную, но соперники были лучше.

В 18:00 в борьбе за "золото" мирового первенства сойдутся сборные России и Швеции. Онлайн-трансляцию смотрите на "Комиинформе".