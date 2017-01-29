Молодежь Инты "в гробу видала" алкоголизм и наркоманию

В воскресенье днем в Инте прошла необычная акция против вредных привычек и за здоровый образ жизни, организаторы которой применили, в том числе, и элементы "шокотерапии".

Полдень. Площадь Ленина. В самом ее центре – небольшой гробик. Вскоре к месту главного действа с растяжками и плакатами подтянулась молодежь. Всего – около ста человек.

Как рассказала "Комиинформу" одна из организаторов социально-профилактической акции, директор интинского Дворца творчества детей и молодежи Клавдия Жомерчук, так молодые люди решили "похоронить" пороки, а также напомнить сверстникам и горожанам о том, что вредные привычки порой отнимают у человека самое дорогое – жизнь.

Чтобы донести эту мысль, а многим лишний раз напомнить об этом, учреждение проводит акции уже восьмой год. Формы организаторы всегда ищут разные. Идея "похорон" и "смерти при жизни" родилась в ходе мозгового штурма с ребятами, и они решили рискнуть.

Лозунги на растяжках и плакатах написали в стихотворной форме. Так они легче воспринимаются и усваиваются.

Между тем, молодежь сама выбирала, какие вредные привычки написать на листочках, чтобы затем положить их в картонный гроб. По словам Клавдии Жомерчук, писали не только "алкоголизм", "наркоманию" и "курение". В черный список попали также обжорство, сквернословие и даже интернет-зависимость.

Акция окончилась сожжением гроба с вредными привычками на площади. В ней поучаствовали и прохожие. Кто-то также писал пороки на листочках, кто-то "хоронил" пачки с сигаретами.

Сама акция стала завершением профилактической работы со школьниками, длившейся далеко не один день. До этого с интинскими школьниками проводились беседы и другие мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.