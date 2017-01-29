Кнут Соренсен: "Организация Первенства мира в Сыктывкаре - потрясающая"

Представитель олимпийского комитета Международной федерации бенди Кнут Аудун Соренсен поделился с корреспондентом "Комиинформа" своими впечатлениями от проходящего в Сыктывкаре Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет.

"Организация Первенства - потрясающая. Представители Международной федерации бенди, которые присутствуют в Сыктывкаре, доложили нашему генеральному секретарю Бо Ниману и президенту Борису Скрыннику, что здесь очень хорошая организация", - рассказал К.Соренсен.

На просьбу высказать свое отношение к тому, что Россия после допинговых историй стала изгоем в спортивном мире, К.Соренсен заявил, что спорт не должен пересекаться с политикой.

"Политику оставим политикам. В спорте все должно решаться на поле или на ледовой площадке. К сожалению, мы видим, что система нечестной игры есть во всех видах спорта. Это очень печально. К счастью, в бенди проблем с допингом практически нет", - заявил К.Соренсен.

Представитель международной федерации сказал, что у него было не так много времени, чтобы погулять по Сыктывкару. Но он успел заметить, что это очень модный город, здания поддерживаются в хорошем состоянии. Особенно ему понравились ледяные скульптуры на Стефановской площади.

Он также в курсе спортивных традиций республики. Раису Сметанину в Норвегии, где лыжные гонки являются национальным видом спорта, знают все. Поэтому представитель международной федерации по бенди не упустил возможности побывать на Республиканском лыжном комплексе им. Раисы Сметаниной, который он назвал очень современным, на котором можно проводить соревнования по разным лыжным дисциплинам самого высокого уровня.