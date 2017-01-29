Телевизионный экстрасенс выманила у жительницы Ухты более 400 тысяч рублей

Полицейские Ухты проводят проверку по факту мошенничества в отношении местной жительницы, воспользовавшейся услугами экстрасенса, которая ведет прием на канале ТВ-3.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что в начале декабря она увидела по телевизору передачу с участием экстрасенса, которая помогает людям поправить здоровье и решить все жизненные проблемы. Женщина решила позвонить по указанным на телеканале номерам телефонов.

Ее заявка была зарегистрирована. Позже ухтинке позвонила сама ведунья и моментально выявила порчу. При этом звонившая сразу отметила, что снять порчу за один сеанс никак не получится. "Лечение" будет долгим.

Несмотря на то, что сеансы экстрасенс проводила по телефону, жительница Ухты согласилась на лечение, которое началось 12 декабря 2016 года. За каждое общение с целительницей ухтинка переводила либо на "Яндекс Кошелек", либо на банковский счет, порядка 20 тысяч рублей.

Прошел месяц, а лечение не заканчивалось. Ухтинка поинтересовалась у экстрасенса, когда она исцелится. Ведунья не смогла ответить на этот вопрос, сказав лишь, что лечение необходимо продолжать. Только тогда у женщины возникли подозрения, что ее обманывают.

Поняв, что никакого лечебного эффекта от телефонных сеансов она не получила, женщина обратилась в полицию. Общая сумма парапсихологических услуг обошлась ей в 433 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми

МВД по Республике Коми рекомендует жителям региона быть бдительными и внимательно относиться к предложениям парапсихологического лечения. Помните, что телефонные мошенники, которые могут представляться кем угодно, в том числе и экстрасенсами, зачастую отличные психологи. В ходе разговора с человеком они добывают всю необходимую информацию, которую впоследствии используют в своих преступных целях. Они умеют убеждать…

Кроме того, не стоит переводить денежные средства на неизвестные счета по просьбе незнакомых лиц, особенно, если общение ведется по телефону.