Сборная России в финале Первенства мира по хоккею с мячом встретится в Сыктывкаре со Швецией

29 января 2017 года, 15:10 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Второй полуфинальный матч на проходящем в столице Коми Первенстве мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет обещал быть "жарким". Предсказать победителей не представлялось возможным. Тем более что основное время встречи этих команд на групповом этапе турнира закончилось вничью – 3:3.

Пока россияне устраивали экзекуцию норвежцам в первом полуфинале, и финны, и шведы разминались возле стадиона с помощью футбольного мяча.

С начала матча действующие обладатели трофея из Швеции стремились доказать, что проигрыш в первой игре был досадным недоразумением. И места в финале достойны именно они.

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Однако единственный гол первого тайма был забит именно в их ворота. с 12-метрового отличился Тату Ассамяки.

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Вопреки мнению о "скандинавском" стиле игры от обороны, атаки были яростные и быстрые. Особенно со стороны Швеции, которой нужно было отыгрываться. Но оборона финнов держалась стойко.

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Во втором тайме шведы только прибавили в движении, и уже через пару минут Йоэль Бруберг сравнял счет. Еще через три минуты 12-метровый назначили уже в ворота финнов, который реализовал Филип Линдквист.

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В ходе матча случился неприятный инцидент. Тяжелую травму шеи получил шведский нападающий. Игроку сначала долго оказывали помощь на поле, потом на "скорой" хотели отвезти в отделение травматологии.

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Но игрок пришел в себя и вернулся к команде. Игра продолжилась, и "тре крунур" воплотила свое преимущество в голы.

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Хоккеисты Суоми потеряли нить игры. Горячие финские парни чаще играли жестко, нарушали правила, инициировали небольшую потасовку.

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Но ход игры переломить не смогли. Безоговорочная победа шведских хоккеистов со счетом 6:1.

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Ассистент главного тренера сборной Швеции Сергей Ин-фа-Лин по окончании встречи отметил, что его команда тяжело вкатывалась в турнир, долго привыкала к морозам и естественному льду, ведь игроки выступают преимущественно в крытых аренах. Но потом приспособились, наработали связки.

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"Мы сумели закрыть сильнейших игроков Финляндии, провели работу над ошибками, допущенными в первой игре, поработали над стандартами. Но, прежде всего, во втором тайме мы не проиграли им в скорости. И меньше совершили ошибок в определенных зонах", - прокомментировал исход матча представитель сборной Швеции.

Главный тренер сборной Финляндии Яри Кеттунен сказал, что разочарован результатом.

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"Главное на турнире – выигрывать нужные игры. И у шведов в этом преимущество. Мы уважаем тот счет, который видим на табло, мы проиграли великолепной команде. Но у нас еще одна игра впереди. Мы начнем готовиться к ней прямо сейчас", - отметил специалист.

В 16 часов его команде предстоит сразиться за "бронзу" со сборной Норвегии. Ну а Швеция в 18 часов встретится с Россией.

Илья Баканов
Ключевые слова: хоккей, молодежь
Рубрика: Спорт
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