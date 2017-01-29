В Воркуте пристально следят за состоянием Усинского водовода: ситуация под контролем, но инженеры готовы к негативному сценарию

27 января в Воркуте прошло очередное заседание рабочей группы КЧС. Специалисты и представители ООО "Водоканал", администрации города, ООО "Воркутинские ТЭЦ", АО "Воркутауголь", ОАО "РЖД", ОАО "Воркутинских электросетей", управления ГО и ЧС, воркутинского отдела МЧС РФ по республике Коми, прокуратуры, УФСБ и депутатов Госсовета РК и Горсовета Воркуты рассмотрели информацию о рисках обмерзания части Усинского водовода диаметром 1000 мм. Напомним, что в январе были приостановлены работы на аварийном участке резервной трубы 800 мм между камерами 14-16. При этом город продолжается снабжаться водой в штатном режиме не только по трубе 1000 мм, но и по 800 мм (в обход промерзшего трехкилометрового участка).

"Как известно, участок водовода от КП-14 до КП-16 работает только по "тысячке". Данный участок по "восьмисотке" остановлен до наступления положительных температур. Согласно данным, по расходу Ду-1000, заметна тенденция к уменьшению расхода 19 января и 22 января, – сообщил на КЧС и.о. директора, главный инженер ООО "Водоканал" Андрей Пащенко. – Для установления режима работы трубы были проведены мероприятия: приоткрыты задвижки на Первом подъеме, в районе КП-10 осуществлялся дополнительный сброс воды для стабилизации расхода в трубе. На данный момент Ду-1000 работает без падения расхода в пределах 2640-2642 куб.м/ч, хотя есть и моменты, где расход снижается до 2637-2639 куб.м/ч. Мы полностью сейчас зависим от погодных условий. Впервые за многие годы в конце января водовод полностью не прикрыт снегом, что негативно сказалось на внутреннем обледенении части трубы 800 мм в декабре, теперь необходимо исключить риски обледенения трубы 1000 мм".

По словам Пащенко на данный момент в работе находятся три насоса, вода поставляется с большим избытком, около 45% воды сливается. При понижении температур наружного воздуха есть возможность увеличить количество насосов до четырех, но при этом возрастает угроза возникновения избыточного давления, что может повлечь за собой разрыв трубопровода в машинном зале.

Свое мнение высказал и начальник IT-отдела ООО "Водоканал" Евгений Третьяков. "Из опыта аварии с Ду-800 были начаты поиски методик по обнаружению начальных стадий обледенения трубопровода. Искались периоды, в которых температура воздуха была относительно стабильной, в которых не производились переключения. Таким периодом впервые был 19-20 января. На графике видно четкое падение расхода в период похолодания. Далее мы подняли давление, начались длительные переходные процессы, но на фоне температур окружающего воздуха в -35оС давление снова падает. При факте оледенения мы исключили все возможные варианты падения расхода. Сопротивление трубы падает до 15% за счет гладкости. Если труба начнет таять, то должно произойти увеличение расхода до 10%, чего на графике я не вижу. Таяния нет", – заключил Третьяков.

По словам инженера, в данной ситуации, несмотря на штатное водоснабжение города необходимо рассматривать самый негативный сценарий и руководствоваться этим в принятии решений.

Так, на КЧС прозвучало, что с целью подогрева водовода, необходимо приобрести модульную электрокотельную на Первый подъем, которая позволит увеличить градус транспортируемой в город воды на +1 оС. Этого будет достаточно для снижения рисков, как этой зимой, так и в будущем.

Руководитель администрации Игорь Гурьев поддержал опасения, озвучив стоимость модульной котельной – не менее 27 млн рублей. При этом в бюджете города таких средств нет, а фонд Воркуты для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций составляет всего 1 млн. Необходимо запрашивать финансовую помощь. Депутаты госсовета республики Коми Татьяна Саладина и Виктор Поляхов поддержали мэра, предложив совместно обратиться для изыскания финансов на правительство и главу Коми. По их словам, есть программы, которые можно отодвинуть на второй план и перераспределить бюджет, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

"После подготовки расчета рисков обмерзания Ду-1000, необходимо обратиться к председателю КЧС и ОПБ Республики Коми для изыскания финансовых средств, – сказал Игорь Гурьев, – Поэтому прошу специалистов "Водоканала" представить техническое обоснование к 30 января, будем готовить письмо в Сыктывкар".

По данным ресурсоснабжающей организации, например в 2015 и 2016 годах высота снежного покрова над водоводом местами достигала трех метров. Сейчас же водовод на 30 процентов своей длины не покрыт снегом вообще. Слишком низкая температура воздуха и ветер негативно сказались на внутреннем обледенении трубы 800 мм в декабре. Разница в рельефе местности от плотины реки Уса вверх до камеры №16 составляет около 80 метров, что снижает скорость движения воды и способствует ее замерзанию в отсутствии снежного покрова.

Поэтому на КЧС было выдано поручение в адрес МБУ "Специализированное дорожное управление" произвести работы по утеплению водовода снегом на участке между КП-16 и КП-24 (у плотины) с привлечением шнекороторной техники. В помощь дорожникам подоспела и метель, которая разыгралась в Воркуте 27 и 28 января.

Информация с техническими показателями работы водовода предоставляется в администрацию каждые четыре часа.

Пресс-служба администрации МО "Воркута"