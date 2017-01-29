В Коми водитель минивэна спровоцировал тройное ДТП.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, автомобильная авария произошла 28 января около 14:00.

Водитель 1958 г.р, управляя автомашиной Volkswagen Multivan, двигался по автодороге Чебоксары – Сыктывкар со стороны столицы Коми в направлении Кирова.

На 736 км дороги он не учел дистанцию до впереди двигающейся в попутном направлении и выполняющей маневр поворота налево в направлении с. Ыб машины, в результате чего совершил столкновение с ВАЗ 2109.

После этого "девятка" выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилем ГАЗ 31105, который двигался со стороны Кирова.

В результате ДТП пострадал водитель "Волги" 1970 г.р. Мужчина госпитализирован с рваной раной носа.

Больше пострадавших в ДТП нет.

Водитель Volkswagen в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Машину водит с 1998 года.