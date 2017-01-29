В Коми водитель минивэна спровоцировал тройное ДТП

29 января 2017 года, 11:40 | Сыктывдинский
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Коми водитель минивэна спровоцировал тройное ДТП.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, автомобильная авария произошла 28 января около 14:00.

Водитель 1958 г.р, управляя автомашиной Volkswagen Multivan, двигался по автодороге Чебоксары – Сыктывкар со стороны столицы Коми в направлении Кирова.

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На 736 км дороги он не учел дистанцию до впереди двигающейся в попутном направлении и выполняющей маневр поворота налево в направлении с. Ыб машины, в результате чего совершил столкновение с ВАЗ 2109.

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После этого "девятка" выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилем ГАЗ 31105, который двигался со стороны Кирова.

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В результате ДТП пострадал водитель "Волги" 1970 г.р. Мужчина госпитализирован с рваной раной носа.

Больше пострадавших в ДТП нет.

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Водитель Volkswagen в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Машину водит с 1998 года.

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Ольга Белова
Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (7)

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    Меня не зовут
    29.01.2017 (12:26)
    1
    В ТАЗе все живы?
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      Дамир
      29.01.2017 (18:2)
      0
      Живее всех живых рубашки спасли которые с род дома выданы .
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    сыктывкарец
    29.01.2017 (13:56)
    0
    зрелище ужасное. А всего-то и надо было соблюдать пдд.
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    Меня зовут
    29.01.2017 (13:59)
    0
    я эту девятку 9 лет назад по утилизации сдал.
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      Меня зовут
      29.01.2017 (20:36)
      0
      да ты олень все 9 лет.тебе на место водителя 9-ки так бы не шутил
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    Владимир
    29.01.2017 (16:18)
    0
    Вот вам русские машины удар не сильный а обе машины в шрот.....
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    Дамир
    29.01.2017 (18:0)
    0
    Да 9 это мощь темболе 88 года я водитель с неё и все у меня целое и здоров и так же пасажирка в порядке отстегнул ремень и вышел с впереди не открывая дверь .

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