На трассе Чебоксары-Сыктывкар столкнулись SsangYong Kyron и Toyota RAV4.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, авария произошла 28 января около 00:50 в Сысольском районе.

67-летний водитель, управляя автомашиной SsangYong Kyron, двигался по автодороге Чебоксары – Сыктывкар со стороны столицы Коми в направлении Кирова.

На 714 км он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota RAV4 под управлением 20-летней девушки, которая двигалась со стороны Кирова.

В результате ДТП пострадала водитель "Тойоты". Она получила ушиб лучезапястного сустава и пальцев кисти. Госпитализация ей не потребовалась. Девушка была пристегнута ремнем безопасности, уточнили в ГИБДД.

Водитель SsangYong в течение года 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Водительский стаж - с 1976 года.