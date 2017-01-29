На трассе Чебоксары-Сыктывкар столкнулись SsangYong Kyron и Toyota RAV4

29 января 2017 года, 10:30 | Сысольский
Фото УГИБДД МВД по Коми

На трассе Чебоксары-Сыктывкар столкнулись SsangYong Kyron и Toyota RAV4.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, авария произошла 28 января около 00:50 в Сысольском районе.

67-летний водитель, управляя автомашиной SsangYong Kyron, двигался по автодороге Чебоксары – Сыктывкар со стороны столицы Коми в направлении Кирова.

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На 714 км он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota RAV4 под управлением 20-летней девушки, которая двигалась со стороны Кирова.

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В результате ДТП пострадала водитель "Тойоты". Она получила ушиб лучезапястного сустава и пальцев кисти. Госпитализация ей не потребовалась. Девушка была пристегнута ремнем безопасности, уточнили в ГИБДД.

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Водитель SsangYong в течение года 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Водительский стаж - с 1976 года.

Ольга Белова
Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (2)

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    вот
    29.01.2017 (14:0)
    1
    это даёт. 11 раз за превышение скорости ? Это только те, что смогли увидеть, а
    сколько же тогда ещё нарушений допустил этот шофёр ? Ну вот и донарушался.
    Соблюдаем пдд и это не реклама, а здравая мысль.
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    Аноним
    29.01.2017 (21:34)
    1
    Господи, ну куда Вы торопитесь!? На тот свет что ли..

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