"НИКА" одержала волевую победу над "Ставропольчанкой"

29 января 2017 года, 11:15 |
Фото пресс-службы "Ники"

Сыктывкарская "НИКА" в рамках очередного тура баскетбольной Суперлиги-1 чемпионата России на своем поле 28 января встретилась со "Ставропольчанкой" - прямым конкурентом в борьбе за место в верхней половины таблицы, сообщает пресс-служба "Ники".

Начало поединка осталось за гостями – первый тайм-аут "НИКА" взяла еще в стартовой четверти при счете 0-8 в пользу Ставрополя. Игру удалось успокоить, сбить атакующий настрой гостей, но десятиминутку хозяйки паркета завершили, уступая 8-18.

Во второй четверти ход поединка удалось выровнять и хотя разница в семь очков в пользу гостей к большому перерыву не была комфортной, но рисунок игры стал меняться в пользу сыктывкарок.

Переломной в матче оказалась третья четверть, в которой "НИКА" не просто смогла выйти вперед: 42-41 – впервые с начала матча хозяек поля вперед вывел трехочковый бросок Ксении Андреевой.

Ход матча предполагал волнительную концовку и отчасти эти ожидания оправдались. Еще за две минуты до финального свистка счет был 59-57 в пользу "НИКИ", но именно эти 120 секунд баскетболистки из Республики Коми провели настолько грамотно, что не позволили соперницам почти ничего, разве что два очка с линии штрафных. Сами же сыктывкарки сделали мощный рывок вперед, вырвав победу: 67-59.

14 очков в составе "НИКИ" у Екатерины Безгодовой. Столько же плюс 13 подборов (дабл-дабл) в активе Екатерины Тереховой, внесшей существенный вклад в борьбу за отскоки – "НИКА" собрала 44 подбора против 34 у соперниц.

Сегодня, 29 января, команды проведут повторный поединок. Начала матча: 16-00 в КСЦ "Ренова".

Комиинформ
Ключевые слова: баскетбол
Рубрика: Спорт
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Комментарии (1)

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    сумеречная зона
    29.01.2017 (19:35)
    0
    Ставропольские сайты пишут, что наоборот победили ставропольцы

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