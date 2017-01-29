Температура воздуха в Коми повысится до оттепели
В начале недели вся территория республики останется под влиянием теплого атлантического воздуха.
Сохранится ветреная погода, пройдут небольшие и умеренные снегопады, температура воздуха будет преобладать +1...-4С, при прояснениях на востоке до -12С.
Со среды череда западных циклонов принесёт в республику неустойчивую погоду. В южных и центральных районах пройдут интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега, температура воздуха вновь повысится до оттепели.
В северных районах к концу недели похолодает до -15С, на крайнем северо-востоке до -20С, прогнозирует ЦГМС Коми.
Комиинформ
Рубрика: Погода
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