Температура воздуха в Коми повысится до оттепели

29 января 2017 года, 9:53 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В начале недели вся территория республики останется под влиянием теплого атлантического воздуха.

Сохранится ветреная погода, пройдут небольшие и умеренные снегопады, температура воздуха будет преобладать +1...-4С, при прояснениях на востоке до -12С.

Со среды череда западных циклонов принесёт в республику неустойчивую погоду. В южных и центральных районах пройдут интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега, температура воздуха вновь повысится до оттепели.

В северных районах к концу недели похолодает до -15С, на крайнем северо-востоке до -20С, прогнозирует ЦГМС Коми.

Комиинформ
Ключевые слова: ЦГМС, Погода, зима
Рубрика: Погода
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