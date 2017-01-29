Сборная России в Сыктывкаре победила во всех матчах группового этапа Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров

28 января 2017 года, 23:17 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В столице Коми закончился первый этап Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет. Определился состав полуфиналов. Сборная России победной поступью прошлась по всем четырем соперникам и заняла первое квалификационное место.

Воскресный день на Республиканском стадионе российская молодежь начала с утренней зарядки. Иначе матч против сверстников из Казахстана не назовешь – 11:0. Сыктывкарским болельщикам было особенно приятно, что два мяча в ворота гостей из Средней Азии отправил игрок "Строителя" Никита Агафонов.

Следующая игра, Финляндия – Швеция, была прямой противоположностью утренней. Разборки скандинавских соседей закончились ничьей в основное время – 3:3. А в послематчевой серии 12-метровых команда "Суоми" была точнее.

Сборная Казахстана могла бы попасть в полуфинал, обыграй она ровесников из Норвегии. Но пока попадание в четверку сильнейших остается для команды мечтой. Проигрыш 0:4, общая разница забитых и пропущенных голов на турнире – 0:43. Казахская молодежь превращается из участников соревнований в зрителей.

Право принять чемпионат не только дает возможность для популяризации спорта в своей стране, о чем так любят говорить организаторы, но и сформировать расписание игр максимально удобным для своей команды. Этим стараются пользоваться все страны во всех видах спорта. Перед очной встречей России и Финляндии наши спортсмены имели на два часа отдыха больше, чем финны, если им после разминки с Казахстаном восстановление вообще требовалось. А вот наши финно-угорские братья выглядели изнуренными после полуденного противостояния со шведами. В итоге гости явно проигрывали в движении, и россияне предрешили исход встречи уже в первом тайме, забив пять безответных мячей. В итоге 6:0 – сборная России обеспечивает себе первое место в группе.

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Последними на лед вышли команды Швеции и Норвегии. Они сражались за право не играть против сборной России в полуфинале. У кого-то могло возникнуть безумное предположение, что шведы так хотят взять реванш за поражение от наших, что готовы "слить" норвежцам, дабы скрестить клюшки с Россией уже в воскресенье утром. Но все пошло своим чередом. 7:2 – победа "тре крунур" над "викингами".

В воскресенье решится, сумеют ли отстоять титул победителей Первенства среди юниоров до 19 лет шведы.

В 10 часов сборная России в первом полуфинальном матче встретится с командой Норвегии. Напомним, в первый день Первенства наши победили 4:0. Но, как рассказывал журналистам перед началом турнира главный тренер нашей сборной Дмитрий Щетинин, как-то было такое, что его команда в одной из предыдущих игр с норвежцами "еле ноги унесла". Так что парням нужна поддержка болельщиков. Приходите на стадион, тем более что вход на все матчи бесплатный.

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В полдень нас ожидает продолжение триллера "Финляндия – Швеция". Предсказать победителя здесь абсолютно невозможно. Так что если хотите увидеть настоящее скандинавское бескомпромиссное дерби, оставайтесь на трибунах и на второй воскресный матч.

В 16 часов состоится встреча за "бронзу" Первенства мира. Надеемся, что сборная России в нем участие принимать не будет. И на лед ей нужно будет выйти в 18:00, чтобы бороться за звание лучшей юниорской сборной на планете Земля.

После церемонии закрытия, которая запланирована на восемь часов вечера, пока журналисты будут "допрашивать" тренеров участников финала, для болельщиков устроят автограф-сессию с игроками.

Илья Баканов
Ключевые слова: хоккей, игры, анализ
Рубрика: Спорт
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