Все будущие первоклассники Сыктывкара будут обеспечены местами в школах - мэрия

28 января 2017 года, 21:20 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Все будущие первоклассники Сыктывкара будут обеспечены местами в муниципальных общеобразовательных организациях.

По информации администрации Сыктывкара, в 2017-2018 учебном году планируется открыть 130 классов для 3211 первоклассников. Этот расчет произведен по результатам проведенного ранее мониторинга количества будущих первоклассников. Управление образования города подчеркивает, что на территории Сыктывкара исполнение законных прав граждан на общедоступное бесплатное начальное общее образование будет выполнено в полном объеме.

В Сыктывкаре прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной за муниципальными общеобразовательными организациями территории городского округа, начинается 30 января и завершается не позднее 30 июня.

Прием граждан, не проживающих на закрепленной за муниципальными общеобразовательными организациями территории, начнется с 1 июля до момента заполнения свободных мест и закончится не позднее 5 сентября.

Между тем, в редакцию агентства "Комиинформ" обращаются родители, возмущенные ситуацией, сложившейся с записью будущих первоклассников в гимназию им.Пушкина. По их словам, родители занимают живую очередь и отмечаются каждые два часа. В гимназии формируются всего два класса по 25 человек, тогда как желающих гораздо больше. Более того, родители отмечают, что список уже сформирован, несмотря на то, что официально прием заявлений начинается с 30 января. "Список составлен не школой, а самими родителями. В нем важна очередность "счастливчиков". Школа, несомненно, примет все заявления, желающих и имеющих основания рассчитывать на место в учебном заведении гораздо больше, чем оно может принять", - подчеркнули собеседники агентства.

В официальном сообщении мэрии не уточняется конкретно о ситуации в гимназии им.Пушкина, в городском Управлении образования лишь подчеркивают, что прием граждан на обучение в муниципальные общеобразовательные организации Сыктывкара осуществляется строго в соответствии с Федеральным законом "Об образовании", порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

Комиинформ
Ключевые слова: школы, дети
Рубрика: Общество
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Комментарии (3)

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    Надежда
    28.01.2017 (23:12)
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    Так бы садиками обеспечили ребенку почти три годика и не але.зато беженцев целуют в пятую точку.
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    )))))
    29.01.2017 (01:1)
    0
    Они (мееееееерия эта) снег-то не могут убрать с города.... А тут опять пафос....
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    Галина
    29.01.2017 (19:22)
    0
    Детей, которые вместе с родителями живут в аренде, примут в школы ? По Конституции России обязаны принять, но ведь это КОМИ !!! Здесь коррупция !!!

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