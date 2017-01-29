В Коми создадут региональную комиссию для обследования жилья людей с инвалидностью
В Коми создадут региональную межведомственную комиссию для обследования жилья людей с инвалидностью.
Она начнет работу в рамках реализации правительственного постановления "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов".
Соответствующее распоряжение, подписанное первым заместителем председателя правительства республики Ларисой Максимовой, вышло 27 января.
Согласно документу, комиссии предстоит обследовать жилые помещения, входящие в состав государственного и муниципального жилфондов Коми, а также частного фонда. Специалисты намерены обследовать, насколько имеющееся у людей с инвалидностью жилье удобно им самим, чтобы в дальнейшем заняться вопросами доступности помещений.
Органам местного самоуправления региона также рекомендовано создать муниципальные комиссии, утвердить их составы и планы.
Уполномоченным органом исполнения и координатором этой работы определено Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми.
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