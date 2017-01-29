В Коми создадут региональную комиссию для обследования жилья людей с инвалидностью

29 января 2017 года, 12:50 | Сыктывкар
Фото из архива Комиинформ

В Коми создадут региональную межведомственную комиссию для обследования жилья людей с инвалидностью.

Она начнет работу в рамках реализации правительственного постановления "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов".

Соответствующее распоряжение, подписанное первым заместителем председателя правительства республики Ларисой Максимовой, вышло 27 января.

Согласно документу, комиссии предстоит обследовать жилые помещения, входящие в состав государственного и муниципального жилфондов Коми, а также частного фонда. Специалисты намерены обследовать, насколько имеющееся у людей с инвалидностью жилье удобно им самим, чтобы в дальнейшем заняться вопросами доступности помещений.

Органам местного самоуправления региона также рекомендовано создать муниципальные комиссии, утвердить их составы и планы.

Уполномоченным органом исполнения и координатором этой работы определено Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: правительство, Комительство, инвалиды, законодательство, ЖКХ, доступная среда, власти
Рубрика: Общество
  • 0
  • 11
  • 1
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:29 27.01.2017
Молодых людей с инвалидностью начнут принимать на реабилитацию в Центре "Максаковка"
16:21 27.01.2017
Социально-оздоровительный центр "Максаковка" в Коми отмечает 20-летие
12:16 27.01.2017
Ресурсный центр "Академии доступности" начал работу в Коми 


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Ахмед. ДЦП, не могу получить коляску с электроприводом. (Санкт-Петербург)
Денис.
Срочная помощь!
Срочно нужны средства на очередной курс лечения в Китае. (Сыктывкар)
перейти в раздел



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus