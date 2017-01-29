Жителей Коми спросят об их доходах

28 января 2017 года, 19:10 |
pravdaurfo.ru

С 28 января по 10 февраля 2017 года в России пройдет выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

Цель - узнать о реальном уровне жизни семей.

"Информацию о том, как живет каждая российская семья, в каких условиях, какие имеет потребности, как распоряжается своими доходами, как организует свою жизнь можно получить только у самой семьи. Для сбора этой важной информации организуются выборочные наблюдения, обеспечивающие получение статистических данных, достоверно отражающих все характеристики жизни домашних хозяйств", - отметили в Комистате.

В этом году впервые опрос намечено провести по расширенной выборке - в 160 тысячах домохозяйств.

В Республике Коми в наблюдении примут участие 1392 домохозяйства в 32 населенных пунктах, адреса которых отобраны случайным образом.

Опросы будут проводить специально обученные работники - интервьюеры на условиях добровольного согласия и со слов респондентов без предъявления каких-либо документов.

По результатам обследования планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны; о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики.

***Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах проводится ежегодно с 2014 года во всех субъектах Российской Федерации.

Комиинформ
Ключевые слова: Комистат, доходы
Рубрика: Экономика
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Комментарии (6)

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    ВАлерий Пр
    28.01.2017 (19:23)
    1
    Главное, чтобы честно итоги опроса довели до граждан...
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      Федор
      28.01.2017 (21:19)
      3
      А кому нужны эти итоги? А сколько денег на эту фигню изведут? Как жили в нищите, так и будем дальше жить.
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    Татьяна
    28.01.2017 (20:34)
    9
    Команда выбрана,семейства выбраны,здорово все продумали.А то что люди пишут в комментариях это для вас брехня?????Не надо ходить,а надо прислушиваться к мнениям жителей Коми и улучшать жизнь.А то с газом и ьез газа,с лесом и без леса.Вот загадка!!!!!
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    ну
    28.01.2017 (21:20)
    2
    это вообще за все рамки выходит. Полный...
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    Д****изм полный.
    29.01.2017 (01:19)
    4
    Какой ... едросъ это придумал?! Придёт ко мне какой-то чел и начнёт меня расспрашивать сколько я зарабатываю... По первОй будет двоечка: под дых и в челюсть - на каком основании он этим интересуется?! Если ваш ростипостат не может вывести правильные данные - это ваша проблема.
    НИКАКОГО ПРИДУРКА НЕ ПУЩУ В СВОЙ ДОМ С ПОДОБНЫМ ВОПРОСОМ!
    А реальный уровень жизни можно узнать в магазинах у покупателей. Очень низкий. Очень. Но у нефтяных сосалок вполне приемлем - 4 мульта в месяц в среднем.
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    Лилия
    29.01.2017 (18:44)
    0
    Примерно по 43 домохозяйство в каждом населенном пункте. .Капля в море! В нашем доме только 500 семей живет. Если адреса будет давать администрация, понятно куда они направят. И что даст этот опрос? Реальную картину? Смешно!

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