Жителей Коми спросят об их доходах
С 28 января по 10 февраля 2017 года в России пройдет выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.
Цель - узнать о реальном уровне жизни семей.
"Информацию о том, как живет каждая российская семья, в каких условиях, какие имеет потребности, как распоряжается своими доходами, как организует свою жизнь можно получить только у самой семьи. Для сбора этой важной информации организуются выборочные наблюдения, обеспечивающие получение статистических данных, достоверно отражающих все характеристики жизни домашних хозяйств", - отметили в Комистате.
В этом году впервые опрос намечено провести по расширенной выборке - в 160 тысячах домохозяйств.
В Республике Коми в наблюдении примут участие 1392 домохозяйства в 32 населенных пунктах, адреса которых отобраны случайным образом.
Опросы будут проводить специально обученные работники - интервьюеры на условиях добровольного согласия и со слов респондентов без предъявления каких-либо документов.
По результатам обследования планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны; о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики.
***Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах проводится ежегодно с 2014 года во всех субъектах Российской Федерации.
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Комментарии (6)
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НИКАКОГО ПРИДУРКА НЕ ПУЩУ В СВОЙ ДОМ С ПОДОБНЫМ ВОПРОСОМ!
А реальный уровень жизни можно узнать в магазинах у покупателей. Очень низкий. Очень. Но у нефтяных сосалок вполне приемлем - 4 мульта в месяц в среднем.