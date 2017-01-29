Жителей Коми спросят об их доходах

С 28 января по 10 февраля 2017 года в России пройдет выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

Цель - узнать о реальном уровне жизни семей.

"Информацию о том, как живет каждая российская семья, в каких условиях, какие имеет потребности, как распоряжается своими доходами, как организует свою жизнь можно получить только у самой семьи. Для сбора этой важной информации организуются выборочные наблюдения, обеспечивающие получение статистических данных, достоверно отражающих все характеристики жизни домашних хозяйств", - отметили в Комистате.

В этом году впервые опрос намечено провести по расширенной выборке - в 160 тысячах домохозяйств.

В Республике Коми в наблюдении примут участие 1392 домохозяйства в 32 населенных пунктах, адреса которых отобраны случайным образом.

Опросы будут проводить специально обученные работники - интервьюеры на условиях добровольного согласия и со слов респондентов без предъявления каких-либо документов.

По результатам обследования планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны; о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики.

***Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах проводится ежегодно с 2014 года во всех субъектах Российской Федерации.