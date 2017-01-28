Минсельхоз Коми: Тяжелые металлы в организмах оленей – проблема всего Севера

В Коми разработан план мероприятий по исследованию кормовой базы оленей на содержание тяжелых металлов. Об этом "Комиинформу" заявил заместитель председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Князев, комментируя сообщение об обнаружении повышенного содержания кадмия и ртути в оленьих субпродуктах, выработанных на сельхозпредприятиях Республики Коми.

Отбор проб проводило Управление Россельхознадзора по Республике Коми. Ранее подобные исследования никогда не проводились. Впервые мониторинг продукции оленеводства на содержание диоксинов и солей тяжелых металлов в Республике Коми состоялся в марте прошлого года.

Результаты последних исследований показали, что превышение норм – незначительное. Тем не менее, 1,5 тонны печени и почек северных оленей подверглись технической утилизации, как того требовало законодательство. Сразу после обнаружения вредных веществ в субпродуктах, на лабораторные исследования отправили и образцы мяса. В самом мясе соли тяжелых металлов и диоксиды не обнаружены, и, по словам специалистов Россельхознадзора, в ветеринарно-санитарном отношении оно не представляет опасности, его можно употреблять в пищу. Именно печень и почки являются естественным биологическим фильтром в организме животных, и все вредные вещества скапливаются именно здесь.

"Нарушения норм, выявленные в конкретных хозяйствах, вовсе не говорят, что проблема местечковая. На самом деле это тревожный сигнал. Наивно думать, что промышленное освоение Севера и Урала позволит сохранить тундру в первозданном виде. Вредные вещества, которые оседают в организме животных, приходят из окружающей среды – кормов и воды. А сюда попадают в результате выбросов в атмосферу. Ученые доказали, что в нашу северную тундру вместе с воздушными массами попадают выбросы даже с заводов Челябинска и Магнитогорска. Проблема возникает не только в Республике Коми, она охватила и Архангельскую, и Мурманскую области, и даже Скандинавские страны. Мы понимаем, что развитие промышленности неизбежно, поэтому необходимо больше заострять внимание на проблемах экологии, снижении вредного воздействия на окружающую среду", - прокомментировал Коми Анатолий Князев.

Понимая серьезность проблемы по обеспечению здоровья животных, принимая ответственность за получение безопасной и качественной продукции оленеводства, министерство уже приняло ряд мер. Разработан план мероприятий по исследованию кормовой базы на содержание тяжелых металлов. К работе привлечены ученые Уральского отделения Академии наук Российской Федерации и агрохимическая лаборатория Республики Коми. На основе данных исследований будет проведено зонирование территорий оленьих пастбищ по степени загрязненности. Специалисты разработают для оленеводческих хозяйств рекомендации по выпасам животных и подберут наиболее благоприятные пути миграции оленей.

Стоит отметить, что в техническом регламенте таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" показатели безопасности очень жесткие и в ряде случаев санитарно-гигиенических требований выше зарубежных.

"Продукция оленеводства, производимая в сельскохозяйственных организациях республики, подвергается тщательному контролю и при любых выявленных нарушениях меры принимаются незамедлительно. Все, что попадает на прилавки магазинов из официально зарегистрированных хозяйств – безопасно. Я бы предостерег жителей республики приобретать мясо оленей у нелегализованных оленеводов-частников, поскольку это мясо, как правило, не проходит санитарно-ветеринарного контроля", - заключил министр.