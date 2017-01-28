В Воркуте любитель животных похитил из зоомагазина клетки с попугаем и двумя хомяками

28 января 2017 года, 13:32 | Воркута
Фото kakprosto.ru

В дежурную часть ОМВД России по Воркуте обратилась продавец зоомагазина, которая сообщила о пропаже клеток с двумя джунгарскими хомяками, а также с волнистым попугаем.

По словам работника торговой точки, клетки с живым товаром находились в подсобном помещении. В результате кражи животных владельцу магазина был причинен ущерб в размере 4520 рублей.

Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, установленной в торговом зале. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника.

Доставленный в отдел полиции 26-летний ранее неоднократно судимый за кражи воркутинец признался полицейским, что хотел выручить немного денег. Клетку с грызунами стражи порядка изъяли, а пернатого злоумышленник успел продать за 300 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с проникновением в помещение или хранилище).

Ответственность за подобное противоправное деяние законодательно установлена вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми

Комиинформ
Ключевые слова: МВД по Коми, преступность
Рубрика: Происшествия
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