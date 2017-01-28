Суд вновь рассмотрит жалобу Вячеслава Гайзера на отказ следователя разрешить свидание с детьми

28 января 2017 года, 12:35 | Сыктывкар
Фото: Коммерсант

Мосгорсуд вновь рассмотрит жалобу Вячеслава Гайзера на отказ следователя выдать разрешение на свидание с детьми.

Как сообщили "Комиинформу" адвокаты бывшего главы Коми, на днях жалобу рассмотрит Московский городской суд. Защитники усматривают в многократных отказах на встречу с родственниками нарушение конституционных прав Вячеслава Гайзера.

Кроме того, сторона защиты бывшего руководителя региона прокомментировала информацию об окончании следственных действий в отношении 16 фигурантов "дела Гайзера". Напомним, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 210, 159, пп. "а, б" ч. 4 ст. 174.1, ч.6 ст.290 УК РФ (организация и участие с преступном сообществе; мошенничество; легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления; получение взятки).

По информации Следственного комитета России, обвиняемые вместе со своими защитниками приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Адвокат Вячеслав Леонтьев отметил, его подзащитный не уведомлен об окончании следственных действий.

Напомним, что в декабре суд продлил сроки ареста фигурантам громкого дела до марта.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: суд, преступность, москва, коррупция, коми, дело гайзера
Рубрика: Право
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Комментарии (1)

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    Читатель
    28.01.2017 (13:44)
    0
    Не в поддержку воровства Гайзера, но всеже это нарушение. Почему не дают встречи с родными? Это не правильно.

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