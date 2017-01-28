Сергей Гапликов поздравил коллектив Национального музыкально-драматического театра Коми с 25-летием

28 января 2017 года, 10:30 | Сыктывкар
Фото rkomi.ru

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил коллектив Национального музыкально-драматического театра Республики Коми с 25-летием.

Руководитель региона поблагодарил артистов за преданность профессии, сохранение национальных традиций и незабываемые яркие спектакли.

"Мне очень приятно поздравить вас сегодня с юбилеем этого уникального театра, для которого 25 лет – ещё совсем юный возраст. Все эти годы театр продолжает нас радовать яркими премьерами и творческими событиями. В этом большая заслуга тех, кто стоял у истоков этой замечательной сцены, кто продолжает делиться своим опытом и душой, профессионализмом и мастерством с теми, кто блистает теперь на этих подмостках, кто создаёт удивительные спектакли, прославляет самобытность и культуру коми народа, кто неравнодушен невзирая ни на какие катаклизмы, старается сделать нашу жизнь лучше, чище, богаче духовно. Большое спасибо вам за это", - отметил руководитель республики.

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Глава региона отдельно поблагодарил за вклад в становление и развитие Национального музыкально-драматического театра Республики Коми бессменного художественного руководителя театра Светлану Горчакову. С.Гапликов сообщил, что предложение о проведении театрально-песенного фестиваля-конкурса "Марьямоль" поддержано - на эти цели театр получит 700 тысяч рублей в виде гранта главы Республики Коми.

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"Уверен, что этот фестиваль станет незабываемым, создаст массу ярких эмоций и впечатлений. Дорогие друзья, уважаемые поклонники творчества этого удивительного замечательного коллектива! Поздравляю вас от всей души с 25-летием и желаю новых творческих успехов, огромного числа гастролей, чтобы мы прославляли наш край, нашу культуру и любовь к этой земле, берегли историю и самобытность, и вселяли уверенность в том, что северный народ всегда гостеприимный, благодушный и готовый идти навстречу добру, благодати и процветанию. С процветанием, юбилеем и будущими победами!" - поздравил коллектив театра Сергей Гапликов.

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Кроме того, от имени главы Республики Коми театр получил сертификат на приобретение современного звукового оборудования.

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Завершая выступление Сергей Гапликов вручил коллективу театра Почётную грамоту Республики Коми и лично поздравил ведущего мастера сцены, артиста-вокалиста Александра Ветошкина с присвоением почётного звания "Народный артист Республики Коми".

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Комиинформ
Рубрика: Культура
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