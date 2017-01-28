Сергей Гапликов поздравил коллектив Национального музыкально-драматического театра Коми с 25-летием

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил коллектив Национального музыкально-драматического театра Республики Коми с 25-летием.

Руководитель региона поблагодарил артистов за преданность профессии, сохранение национальных традиций и незабываемые яркие спектакли.

"Мне очень приятно поздравить вас сегодня с юбилеем этого уникального театра, для которого 25 лет – ещё совсем юный возраст. Все эти годы театр продолжает нас радовать яркими премьерами и творческими событиями. В этом большая заслуга тех, кто стоял у истоков этой замечательной сцены, кто продолжает делиться своим опытом и душой, профессионализмом и мастерством с теми, кто блистает теперь на этих подмостках, кто создаёт удивительные спектакли, прославляет самобытность и культуру коми народа, кто неравнодушен невзирая ни на какие катаклизмы, старается сделать нашу жизнь лучше, чище, богаче духовно. Большое спасибо вам за это", - отметил руководитель республики.

Глава региона отдельно поблагодарил за вклад в становление и развитие Национального музыкально-драматического театра Республики Коми бессменного художественного руководителя театра Светлану Горчакову. С.Гапликов сообщил, что предложение о проведении театрально-песенного фестиваля-конкурса "Марьямоль" поддержано - на эти цели театр получит 700 тысяч рублей в виде гранта главы Республики Коми.

"Уверен, что этот фестиваль станет незабываемым, создаст массу ярких эмоций и впечатлений. Дорогие друзья, уважаемые поклонники творчества этого удивительного замечательного коллектива! Поздравляю вас от всей души с 25-летием и желаю новых творческих успехов, огромного числа гастролей, чтобы мы прославляли наш край, нашу культуру и любовь к этой земле, берегли историю и самобытность, и вселяли уверенность в том, что северный народ всегда гостеприимный, благодушный и готовый идти навстречу добру, благодати и процветанию. С процветанием, юбилеем и будущими победами!" - поздравил коллектив театра Сергей Гапликов.

Кроме того, от имени главы Республики Коми театр получил сертификат на приобретение современного звукового оборудования.

Завершая выступление Сергей Гапликов вручил коллективу театра Почётную грамоту Республики Коми и лично поздравил ведущего мастера сцены, артиста-вокалиста Александра Ветошкина с присвоением почётного звания "Народный артист Республики Коми".