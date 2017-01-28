В Сыктывкаре многодетный отец, чтобы преподнести подарок супруге, обчистил приятеля

Полицейские Сыктывкара в течение часа раскрыли кражу золотых изделий.

В полицию Сыктывкара обратилась 59-летняя женщина, которая сообщила о пропаже из квартиры золотых изделий на сумму около 70 тысяч рублей.

Выяснилось, что женщина, придя вечером с работы домой, обнаружила, что супруг устраивал дома застолье. На момент прихода хозяйки посторонних в квартире не было, а муж спал. Сыктывкарка заметила, что из стеклянного шкафчика пропали золотые изделия, подаренные ей супругу – цепочка с золотым крестиком и кольцо. Общая сумма похищенного имущества составила порядка 70 тысяч рублей. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска в течение одного часа установили лицо, подозреваемое в хищении. Им оказался знакомый потерпевшего, молодой человек 1991 года рождения. Полицейскими оперативно восстановлены все обстоятельства произошедшего.

Оказалось, что хозяин квартиры днем в магазине при покупке спиртных напитков встретил приятеля своего племянника и пригласил его в гости. Изрядно выпив, мужчина уснул. В это время его знакомый, обследовав стеклянный шкаф, расположенный в комнате, обнаружил там дорогие золотые изделия и похитил их.

Злоумышленник решил сделать приятный подарок своей жене и поторопился в ломбард. Сдав украденное золото, мужчина обменял его на женский браслет и кольцо, при этом дополнительно выручив изрядную сумму денег.

Супруга похитителя обрадовалась подарку, так как дорогую покупку муж объяснил тем, что устроился на работу и получил аванс. Последнее время в семье были напряженные отношения по причине того, что супруг не работал, а в семье воспитывались трое несовершеннолетних детей.

Зная, что подозрение неминуемо падет на него, злоумышленник постарался скрыться, но, несмотря на это, был задержан сотрудниками полиции. Узнав, что подаренные золотые украшения украдены, а муж, ранее осужденный за аналогичное преступление, не исправился, сыктывкарка забрала детей и уехала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.