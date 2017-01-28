Итоги рейда: Не все осужденные подростки Сыктывкара соблюдают ограничения по суду
Вчера сотрудники полиции столицы Коми проверили, как осужденные подростки соблюдают ограничения, предписанные им судом. Как минимум раз в месяц правоохранители выезжают по адресам проживания малолетних нарушителей закона. Около 22-х часов 27-го января в рейд отправились и журналисты "Комиинформа".
Еще перед выездом инспектор по делам несовершеннолетних Ксения Мелихова пояснила: все эти 16-17-летние подростки осуждены за общественно опасные деяния. Судом на них наложено ограничение - нахождение дома с 22:00 до 6:00.
Цель рейдов - предупреждение повторной преступности. Проверка всегда происходит внезапно, о своем визите полиция никого не предупреждает. В плане правоохранителей вчера было прописано четыре адреса.
22:01. "Комендантский час" только начался. По дороге на первый объект в одном из дворов замечаем двух мальчиков, слоняющихся в одиночестве. На вид – дошкольного возраста.
Сотрудники полиции вышли из автомобиля и поинтересовались у маленьких сыктывкарцев, почему они так поздно одни на улице. Те пояснили: мама оставила их "погулять", а сама ушла в магазин. Полицейские дождались женщину, составили рапорт и проследили, чтобы мальчики вместе с законным представителем дошли до квартиры.
По первому рейдовому адресу находился осужденный за незаконные приобретение и хранение наркотических средств. Подросток открыл дверь полиции.
Сам он – в спортивной форме. Семья – благополучная. Дома мама, очень испугавшаяся непрошенных гостей и, перед тем, как спрятаться в комнате, сказавшая только "О господи!".
- Дома? Все у тебя нормально?
- Ну, как видите…
На этом диалог с юным правонарушителем закончился, после чего его попросили расписаться в необходимых документах.
Нарушения предписанного режима не зафиксировали и по второму адресу, где находился осужденный за угон автомобиля подросток со своим отцом.
- Все у вас нормально? Жалоб нет?
- Нет, конечно, - ответил полиции мужчина. - Как я могу донести жалобу на своего сына…
Третий подросток осужден за разбой. Его правоохранители посетили в общежитии образовательного учреждения, где сейчас он обучается на фармацевта.
Улыбчивые вахтеры сразу охарактеризовали юношу положительно:
- С ним все хорошо, слава Богу! Он учится. Занимается спортом. Активно участвовал в праздновании Нового года в качестве Деда мороза. Подниметесь в комнату? – спросила у полиции вахтер.
- Да.
- Давайте, давайте, пусть они там немножко встрепенутся.
В комнате молодого человека не оказалось.
- А чего в таком бардаке живете?
Сосед по комнате полиции ничего внятного не ответил.
- Вон, видите, сколько продуктов, - указала на тумбочку, где возвышались пачки с рисом, и несколько подложек с куриными яйцами женщина-вахтер, поднявшаяся с нами в комнату. – Белок ест – спортом активно занимается!
Вскоре появился и сам осужденный. Диалог был коротким.
- Как у тебя дела?
- Нормально.
- В ночное время дома?
- Да.
- Распишись здесь и здесь.
Героиня последней истории – девушка-подросток. В полиции рассказали: с виду скромная, но это "маска". Осуждена условно за групповое вымогательство. Угрожала жертве макетом пистолета. Растет с мамой, папа умер. Не учится. Дружит с социально опасными элементами.
В квартиру стучали долго. Дверь открыл брат Инны (имя изменено – прим.ред.). Полицейским он заявил, что та находится у сестры, однако не смог назвать точного адреса.
Инспектор ОПДН набрала девушку по телефону, подчеркнув в разговоре, что по приговору суда та должна находиться в ночное время дома и напомнив о том, что зафиксировано нарушение.
- Жди звонков из уголовно-исполнительной инспекции, - предупредили правонарушительницу.
Как пояснили полицейские, в таких случаях информацию передают в УИИ, которая затем выходит в суд с ходатайством об ужесточении судебного решения. Злостным нарушителям, по нескольку раз игнорирующим предупреждения, грозит смена условного срока на реальный.
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