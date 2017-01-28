Итоги рейда: Не все осужденные подростки Сыктывкара соблюдают ограничения по суду

Вчера сотрудники полиции столицы Коми проверили, как осужденные подростки соблюдают ограничения, предписанные им судом. Как минимум раз в месяц правоохранители выезжают по адресам проживания малолетних нарушителей закона. Около 22-х часов 27-го января в рейд отправились и журналисты "Комиинформа".

Еще перед выездом инспектор по делам несовершеннолетних Ксения Мелихова пояснила: все эти 16-17-летние подростки осуждены за общественно опасные деяния. Судом на них наложено ограничение - нахождение дома с 22:00 до 6:00.

Цель рейдов - предупреждение повторной преступности. Проверка всегда происходит внезапно, о своем визите полиция никого не предупреждает. В плане правоохранителей вчера было прописано четыре адреса.

22:01. "Комендантский час" только начался. По дороге на первый объект в одном из дворов замечаем двух мальчиков, слоняющихся в одиночестве. На вид – дошкольного возраста.

Сотрудники полиции вышли из автомобиля и поинтересовались у маленьких сыктывкарцев, почему они так поздно одни на улице. Те пояснили: мама оставила их "погулять", а сама ушла в магазин. Полицейские дождались женщину, составили рапорт и проследили, чтобы мальчики вместе с законным представителем дошли до квартиры.

По первому рейдовому адресу находился осужденный за незаконные приобретение и хранение наркотических средств. Подросток открыл дверь полиции.

Сам он – в спортивной форме. Семья – благополучная. Дома мама, очень испугавшаяся непрошенных гостей и, перед тем, как спрятаться в комнате, сказавшая только "О господи!".

- Дома? Все у тебя нормально?

- Ну, как видите…

На этом диалог с юным правонарушителем закончился, после чего его попросили расписаться в необходимых документах.

Нарушения предписанного режима не зафиксировали и по второму адресу, где находился осужденный за угон автомобиля подросток со своим отцом.

- Все у вас нормально? Жалоб нет?

- Нет, конечно, - ответил полиции мужчина. - Как я могу донести жалобу на своего сына…

Третий подросток осужден за разбой. Его правоохранители посетили в общежитии образовательного учреждения, где сейчас он обучается на фармацевта.

Улыбчивые вахтеры сразу охарактеризовали юношу положительно:

- С ним все хорошо, слава Богу! Он учится. Занимается спортом. Активно участвовал в праздновании Нового года в качестве Деда мороза. Подниметесь в комнату? – спросила у полиции вахтер.

- Да.

- Давайте, давайте, пусть они там немножко встрепенутся.

В комнате молодого человека не оказалось.

- А чего в таком бардаке живете?

Сосед по комнате полиции ничего внятного не ответил.

- Вон, видите, сколько продуктов, - указала на тумбочку, где возвышались пачки с рисом, и несколько подложек с куриными яйцами женщина-вахтер, поднявшаяся с нами в комнату. – Белок ест – спортом активно занимается!

Вскоре появился и сам осужденный. Диалог был коротким.

- Как у тебя дела?

- Нормально.

- В ночное время дома?

- Да.

- Распишись здесь и здесь.

Героиня последней истории – девушка-подросток. В полиции рассказали: с виду скромная, но это "маска". Осуждена условно за групповое вымогательство. Угрожала жертве макетом пистолета. Растет с мамой, папа умер. Не учится. Дружит с социально опасными элементами.

В квартиру стучали долго. Дверь открыл брат Инны (имя изменено – прим.ред.). Полицейским он заявил, что та находится у сестры, однако не смог назвать точного адреса.

Инспектор ОПДН набрала девушку по телефону, подчеркнув в разговоре, что по приговору суда та должна находиться в ночное время дома и напомнив о том, что зафиксировано нарушение.

- Жди звонков из уголовно-исполнительной инспекции, - предупредили правонарушительницу.

Как пояснили полицейские, в таких случаях информацию передают в УИИ, которая затем выходит в суд с ходатайством об ужесточении судебного решения. Злостным нарушителям, по нескольку раз игнорирующим предупреждения, грозит смена условного срока на реальный.