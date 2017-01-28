Финляндия и Россия лидируют по итогам первого дня Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров

На Первенстве мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет, проходящем в столице Коми, закончена соревновательная программа первого дня. На Республиканском стадионе сыграно пять матчей, команды показали свой уровень.

Почти на всех международных турнирах право первого матча принадлежит хозяевам. Не стал исключением и турнир в Сыктывкаре. В 10 утра на лед вышли хоккеисты России. Противостояли им викинги из Норвегии. Противостояли, противостояли, да ничего противопоставить не смогли. 4:0 – счет, который мог бы быть в два раза крупнее, реализуй наши парни хоть половину из моментов. У тренера сборной Дмитрия Щетинина были претензии к своим игрокам. Но это человек суровый, руководствуется правилом не хвалить подопечных до конца турнира.

Зато сыктывкарские зрители получили массу позитивных эмоций. Тем более что перед своими болельщиками забитым мячом в ворота норвежцев отличился игрок "Строителя" Никита Агафонов.

В полдень начался аттракцион невиданной щедрости. Главные соперники россиян, победители прошлого первенства среди юниоров команда Швеции насыпала в сетку сборной Казахстана 16 малиновых мячиков. А взамен ничего не получила. 16:0 – шведы размялись, казахи разочаровали.

В 14 часов на лед стадиона вышли норвежцы и сборная Финляндии, которая иногда вклинивается в русско-шведские хоккейные разборки. Наши собратья по Финно-Угорскому миру неожиданно пропустили первыми. Но затем им хватило 20 минут игрового времени, чтобы отправить в ворота викингов пять безответных мячей.

Посмотреть за схваткой главных фаворитов всегда интересно. Даже когда это не финал. И четыре тысячи зрителей на трибуне тому подтверждение. Россия – Швеция – классическое противостояние. И никто не мог заранее назвать фаворита.

Обескураживающее начало в виде двух пропущенных мячей россиян не сломило. Наши перебегали и перекомбинировали скандинавов, в чем признался ассистент главного тренера "тре крунур" Сергей Ин-фа-лин после матча. А сам главный наставник шведов Хокан Ролен, поздравляя Д.Щетинина с победой, на прощание бросил: "Next time". Мол, это не последняя наша игра, потом выясним, кто все-таки сильнее.

И все-таки это была важнейшая победа с турнирной точки зрения. Если обойдется без сюрпризов, и Россия одержит победы в остальных матчах с менее классными соперниками, то займет в группе первое место и получит в полуфинале Норвегию или Казахстан. Остальные варианты не рассматриваются в силу их микроскопической вероятности.

Завершали программу первого дня Финляндия и Казахстан. И вновь Средняя Азия вдребезги проиграла Скандинавии – 0:12.

Завтрашний игровой день начинать именно Казахстану. В 10 часов им играть против сборной России. Смогут ли наши забросить в ворота южных гостей больше мячей, чем шведы? Забьет ли сыктывкарец Никита Агафонов? Вопрос о победителе игры не стоит.

Следом на лед выйдут финны и шведы. И это интригующее скандинавское дерби, в котором фаворит есть, но он не очевиден.

16:00 – Норвегия – Казахстан. Борьба за попадание в полуфинал. Вдруг ребята из Азии преподнесут сюрприз? Будем болеть за них так же, как они сами болели за сборную России.

В 18 часов россиян ждет непростой матч против финнов. Да, они будут измотаны после игры со шведами. Или наоборот наберут идеальную форму, а наши будут пребывать в расслабленном состоянии после прогулки с казахами?

Последняя игра, Швеция – Норвегия, вряд ли будет иметь хоть какое-нибудь значение при распределении мест в сетке плей-офф. Но уверенно говорить об этом можно будет только завтра.

Болельщиков ждут на стадионе. Либо на "Комиинформе", где можно увидеть прямые трансляции матчей с участием сборной России.