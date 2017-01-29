За 2016 год сотрудники Госавтоинспекции выявили и доставили в суд более 12 тысяч человек, не оплативших административный штраф

За 2016 год сотрудники Госавтоинспекции выявили и доставили в суд более 12 тысяч граждан, не оплативших административный штраф в установленный законом срок.

Напомним, административное наказание — это установленная государством мера ответственности за совершение административных правонарушений, которая применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений и преступлений, как самими правонарушителями, так и другими лицами.

В соответствии с действующим административным законодательством, штраф за совершение административного правонарушение, в том числе нарушение Правил дорожного движения, должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его наложении в законную силу. Лицо, не уплатившее штраф своевременно, привлекается к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

За прошлый год сотрудники Госавтоинспекции выявили и доставили в суд более 12 тысяч человек, не оплативших административный штраф в установленный законом срок.

Кроме того, с 15 января 2016 года законодатели ввели дополнительную правовую норму, позволяющую судебным приставам-исполнителям приостанавливать действие предоставленного должнику специального права, в том числе права на управление транспортными средствами. За несоблюдение данного ограничения установлена административная ответственность по ст. 17.17 КоАП РФ, предусматривающая наложение административного наказания в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишения специального права на срок до года.

За 2016 год сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 143 водителя, не исполняющих установленное в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временное ограничение на пользование специальным правом. По результатам рассмотрения дел судами 56 водителям назначены обязательные работы, остальные лишены права на управление транспортными средствами, либо ожидают принятие судебного решения.

Госавтоинспекция Республики Коми напоминает, что узнать о неоплаченных административных штрафах по линии ГИБДД можно на Официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru в разделе "Проверка штрафов", а сведения об исполнительном производстве на официальном сайте Управления ФССП России по Республике Коми, используя информационный сервис "Банк данных исполнительных производств".

Работа в данном направлении будет продолжена.