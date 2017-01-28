Сборная России одержала в Сыктывкаре волевую победу над Швецией

27 января 2017 года, 20:00 |
Фото Антона Пархачёва

Свой второй матч на Первенстве мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет сборная России провела против самых принципиальных соперников, действующих обладателей титула сборной Швеции.

Вечерняя игра ожидаемо вызвала гораздо больший зрительский интерес по сравнению с утренней встречей со сборной Норвегии. На центральной трибуне собрались более трех тысяч болельщиков. Причина тому не только более высокий статус противника, но и окончание рабочего дня.

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Начало матча не обнадеживало. Наши пропустили дважды. На 4-й минуте мяч забросил Филип Линдквист.

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Спустя две минуты Виктор Хультхаммар удвоил преимущество "тре крунор".

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Отставание в два мяча для этого вида спорта – ничто. Поэтому болельщики не расстраивались и продолжали гнать российских хоккеистов вперед, скандируя "Россия!". И вот на 14-й минуте Илья Лопатин с передачи Даниила Яковлева свел разницу в счете до минимума.

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Потом на зрителей обрушилась голевая четырехминутка. На 21-й минуте Элиас Энгхольм к неудовольствию трибун восстановил разницу в счете. Но уже через минуту Павел Даданов с передачи Олега Тарнаруцкого, а затем и сам капитан юниорской сборной счет сравняли.

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С начала второго отрезка встречи инициатива перешла к россиянам. И уже на 34-й минуте Алексей Торгонский вывел свою сборную вперед. Наши продолжали владеть небольшим преимуществом, но ни позиционные атаки, ни несколько угловых, назначенных у ворот шведов, долгое время не приносили результата.

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Шведы организовывали опасные контратаки и также могли не раз отличиться, но на 48-минуте гол Кирилла Бармина заставил болельщиков поверить в победу. Победную точку в самой концовке поставил Олег Тарнаруцкий.

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6:3 – виктория россиян на сыктывкарском льду и продолжительные овации фанатов.

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Ассистент главного тренера сборной Швеции Сергей Ин-фа-лин признал, что его команда проиграла в скорости, и преимуществом владели хозяева.

Между тем, главный тренер сборной Дмитрий Щетинин остался верен себе и не стал расхваливать игроков своей команды, заметив, что счет не отражает реального соотношения сил.

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"Сборная Швеции – очень организованная техничная команда. В этих компонентах мы их точно не превосходим. Игра в групповом турнире еще не решающая. Думаю, все самое важное впереди", - заключил Д.Щетинин.

Илья Баканов
Ключевые слова: хоккей, Победа, молодежь
Рубрика: Спорт
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