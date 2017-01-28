Информация о дорогостоящих лекциях в Академии госслужбы Коми оказалась ложью.

Опровержение на сайте издания "Красное знамя" опубликовано сегодня, 27 января.

Как говорится в сообщении, опубликованные 26 декабря в материале "Коми вуз берет пример со "Сколково" сведения оказались не соответствующими действительности. Это следует из материалов проверки Министерства образования, науки и молодёжной политики Коми, проведенной после публикации материала.

В публикации было сказано, что с 14 по 15 ноября 2016 года в Коми республиканской академии государственной службы и управления были проведены курсы повышения квалификации по программе "Противодействие коррупции и профилактика коррупционных нарушений в финансовой сфере".

Для проведения курсов якобы были приглашены сотрудники академии, час работы которых стоил 10 тыс.рублей.

Согласно материалам проверки, документы, которые легли в основу публикации, отсутствуют. Указанные в публикации сотрудники академии к чтению лекций не привлекались, упомянутые в статье курсы повышения квалификации не проводились. Таким образом, опубликованные в материале копии документов являются недостоверными, а сведения, изложенные в ней, – не соответствующими действительности.

"Красное знамя" не располагает какими-либо документами, могущими опровергнуть выводы комиссии Министерства образования, науки и молодёжной политики республики. Редакция и Анатолий Полькин приносят свои извинения: Баженову Илье Ивановичу, проректору по научной работе и информатизации; Хозяиновой Светлане Николаевне, начальнику планово-экономического отдела; Карповой Любови Николаевне, директору Института дополнительного образования и управленческого консалтинга; Селявка Ангелине Сергеевне, заместителю директора Института дополнительного образования и управленческого консалтинга", - говорится в сообщении.