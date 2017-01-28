Информация о дорогостоящих лекциях в Академии госслужбы Коми оказалась ложью

27 января 2017 года, 19:00 |

Информация о дорогостоящих лекциях в Академии госслужбы Коми оказалась ложью.

Опровержение на сайте издания "Красное знамя" опубликовано сегодня, 27 января.

Как говорится в сообщении, опубликованные 26 декабря в материале "Коми вуз берет пример со "Сколково" сведения оказались не соответствующими действительности. Это следует из материалов проверки Министерства образования, науки и молодёжной политики Коми, проведенной после публикации материала.

В публикации было сказано, что с 14 по 15 ноября 2016 года в Коми республиканской академии государственной службы и управления были проведены курсы повышения квалификации по программе "Противодействие коррупции и профилактика коррупционных нарушений в финансовой сфере".

Для проведения курсов якобы были приглашены сотрудники академии, час работы которых стоил 10 тыс.рублей.

Согласно материалам проверки, документы, которые легли в основу публикации, отсутствуют. Указанные в публикации сотрудники академии к чтению лекций не привлекались, упомянутые в статье курсы повышения квалификации не проводились. Таким образом, опубликованные в материале копии документов являются недостоверными, а сведения, изложенные в ней, – не соответствующими действительности.

"Красное знамя" не располагает какими-либо документами, могущими опровергнуть выводы комиссии Министерства образования, науки и молодёжной политики республики. Редакция и Анатолий Полькин приносят свои извинения: Баженову Илье Ивановичу, проректору по научной работе и информатизации; Хозяиновой Светлане Николаевне, начальнику планово-экономического отдела; Карповой Любови Николаевне, директору Института дополнительного образования и управленческого консалтинга; Селявка Ангелине Сергеевне, заместителю директора Института дополнительного образования и управленческого консалтинга", - говорится в сообщении.

Комиинформ
Рубрика: Общество
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Комментарии (7)

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    Меня зовут
    27.01.2017 (22:49)
    3
    Дыма без огня не бывает. То есть получается, что корреспонденты идиоты, главред республиканской газеты тоже? Что-то очень слабо верится. А вот в то, что кто-то решил распилить, верится очень легко. С чего-бы это?
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      Базилио
      28.01.2017 (13:8)
      0
      Получатся, что идиоты -( Пропили профессионализм...
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    странная история
    28.01.2017 (08:52)
    2
    "Красное знамя" всегда под особым вниманием. Непроверенную информацию не стали бы публиковать
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    Сумеречная зона
    28.01.2017 (09:51)
    1
    Я красному знамени верю больше
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    Коми
    28.01.2017 (10:12)
    -1
    Слухи просто так не появляются,информация откуда то просочилась,кому то накладно стало.
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    Усинец
    28.01.2017 (10:59)
    2
    10 тысяч в час не такие, на самом деле , большие деньги и преподаватели начитывают эти лекции не по 8 часов непрерывно. В чем проблема? Недавно приглашал бизнес тренера 2 дня тренинга по 6 часов обошлись в 250 тысяч, но цена соответствует качеству.
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    Крагс
    28.01.2017 (12:12)
    1
    Так тоже бизнестренер, а не мадам Хозяинова.


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